Pusher Street er åbnet igen - som et supermarked uden hverken ekspedienter eller varer på hylderne

Som et supermarked uden hverken ekspedienter bag disken eller varer på hylderne åbnede Pusher Street fredag lidt over klokken 13 til klapsalver fra håbefulde hashkunder.

Hvis man havde ventet for at købe cannabis, måtte man derfor gå slukøret derfra.

»Politiet er her, så der kommer ikke noget på bordet i dag,« bemærker en skarpsindig kvinde i hashgaden kort efter genåbningen. Politiet har ganske rigtigt været talstærkt til stede på Fristaden siden om formiddagen og begyndte efter genåbningen at patruljere i hashgaden.

Vi ved ikke noget om, hvad der foregår i bagmandsledet eller importledet, så jeg vil ikke garantere, at H.A. ikke har fingre med i spillet Ole Lykke, christianit

Efter genåbningen står det klart, at christianitterne under »rengøringen« af Pusher Street har fjernet et antal af de mellem 40 og 45 boder, der tidligere var der.

Fredag består således omkring 25 tomme salgspladser - de fleste af krydsfinér og spånplader med pavillioner og en enkelt bestående af en gammel vaskemaskine med en træplade ovenpå.

Fri hash til folkeafstemning

Selv om salget ikke er genoptaget med det samme, bliver der - også - denne fredag røget en del joints i krogene på trods af politiets tilstedeværelse. Og tilsyneladende er det trods de tomme boder stadig muligt at få fat i cannabis på Christiania.

»Jeg har noget i lommerne, hvis det er,« griner en mand i hashgaden.

En person med tilknytning til pusherne vil over for Berlingske ikke kommentere situationen. Han bemærker, at han gerne så en folkeafstemning om spørgsmålet om at legalisere cannabis og spørger retorisk, om der da er noget galt med de folk, der er kommet for at købe hash?

Ifølge beboer på Fristaden OIe Lykke har christanitterne brugt de seneste tre dage til at »pille lidt ukrudt op i kanterne af gaden«.

»Vi har fjernet nogle få boder, hvor vi var sikre på, at det var, hvad skal man sige, rockerbander, der stod bag. Så har vi gjort et hæderligt forsøg på at genetablere en fornuftig samtaleform med den fornuftige del af Pusher Street,« siger Ole Lykke.

Betyder det, at en gruppe som eksempelvis Hell's Angels ikke længere har noget som helst med Pusher Street at gøre?

»Vi ved ikke noget om, hvad der foregår i bagmandsledet eller importledet, så jeg vil ikke garantere, at H.A. ikke har fingre med i spillet. Jeg har som privatperson ikke mulighed for at efterforske den slags. Så det kan jeg ikke garantere.«

Hvem er den fornuftige del af Pusher Street?

»Det er folk, vi kender fra andre sammenhænge. Og så er det mennesker, der giver udtryk for, at de ikke kan lide vold og gerne vil køre god stil og være venlige og ikke rende og stjæle folks mobiltelefoner og kameraer og den slags,« siger Ole Lykke.

En forkert billede af Christiania

Tirsdag besluttede christianitterne at »sætte Pusher Street på pause«, som det fremgik af en pressemeddelelse. Beslutningen er ifølge christianitterne truffet på baggrund af en udvikling omkring hashgaden, som de ikke mener er hensigtsmæssig. Christiania skal være en fristad for kærlighed, mangfoldighed, natur og kultur, lyder beskeden fra Fællesmødet, det besluttende organ på Christania:

»Desværre har udviklingen omkring Pusher Street bidraget til at skabe et andet billede af Christiania, og det vil vi ikke acceptere..«

I 2018 har Københavns Politi sat hårdt ind mod hashandlen på Christiania, og otte gange har politiet i år revet boderne i gaden ned. Hver gang er de kort efter blevet genopført.

Under fredagens patruljering må politifolkene stå model til en del tilråb, såsom »dum i arbejde« og »gå igen, forbrydere«, som en lyshåret kvinde råber.

Berlingske forsøger at få en kommentar fra Københavns Politi.