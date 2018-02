Psykolog opstiller ny diagnose til veganere

For nogle veganere kan viden om, hvordan fødevareindustrien behandler dyr, være svær at bære. Meget svær endda.

Derfor har den australske psykolog Clare Mann opstillet diagnosen vystopi til veganere, der lider af angst for, at dyr systematisk mishandles, at vores verden er på vej til at bryde sammen, og at ikke-veganere vender det døve øre til det hele.

Navnet vystopi er sammensat af ordene veganer og dystopi, og diagnosen stilles altså til veganere, der kæmper med et meget negativt verdenssyn.

»Jeg tror, at nogle veganere ender i en eksistentiel krise, når de bliver opmærksomme på den ondskab, der er i denne verden,« siger Clare Mann, der selv lider af vystopi, i et interview med nyhedssitet ANDA, der skriver om dyrs rettigheder.

Hjælpen er på vej

Blandt symptomerne på vystopia finder man blandt andre intens sorg over omfanget af dyrs lidelser, frustration over ikke at kunne overbevise ikke-veganere om verdens tilstand og en følelse af fremmedgørelse fra ikke-veganere.

I 2018 udkommer Clare Mann med bogen »Vystopia«. Bogens første kapitel er tiltænkt ikke-veganere, som her kan få et indblik i den trance, Clare Mann mener, mange ikke- veganere render rundt i, fordi de ikke kan eller vil forstå, hvordan deres forbrugsvaner bidrager til at forværre verdenssituation.

Clare Mann tog det første skridt på vej ud af trancen, da det for 40 år siden gik op for hende, hvordan dyr behandles i slagtehuse. I dag kæmper hun for at hjælpe andre med vystopi til at blive forstået.

»Med bogen vil jeg hjælpe veganere ved at give dem et værktøj, de kan bruge til at forklare andre, at vystopi ikke kun handler om dyr, men at problemet er langt større,« siger Clare Mann, som har givet sig selv titlen »veganerpsykolog«.

I bogen præsenterer Clare Mann også nogle værktøjer, der kan hjælpe veganere til at klare sig i en vystopisk verden. Veganerpsykologen peger blandt andet på, at man skal omgive sig med mennesker, der forstår én, men samtidig være medfølende over for ikke-veganere. Derudover er det vigtigt at spise sundt, dyrke motion og slappe af.

Der findes endnu ingen opgørelser over, hvor mange veganere der lider af vystopi.