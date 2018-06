Psykolog: Lærling-sag maner til eftertanke på byggepladser

En dom, hvor fire håndværkere er kendt skyldige i grov vold mod en lærling, får nok ikke stor betydning på andre byggepladser. Men den kan alligevel få håndværkerne til at tænke sig om en ekstra gang, når de driller hinanden.

Det vurderer psykolog og ph.d. Lars Peter Andersen, Arbejdsmedicinsk Klinik på regionshospitalet i Herning.

»I forhold til at arbejde på en byggeplads, så er det her en så grotesk sag, og det er ikke noget, som sådan forekommer på en byggepladser,« siger han.

Derfor vil sagen ikke få en direkte effekt, lyder ekspertvurderingen. Miljøet på en byggeplads er kendetegnet ved drillerier og såkaldte "practical jokes".

»Nogle gange kan man komme til at gå lidt for langt,« siger forskeren, der forsker i sikkerhed og samarbejde i byggebranchen.

I de tilfælde, kan denne dom være med til, at håndværkerne måske tænker sig lidt mere om i forhold til at overskride en grænse, hvor det ikke længere er sjovt, påpeger Lars Peter Andersen.

Den forurettede lærling, der er en ung mand på 20 år, var i lære i et byggefirma i Kolding. Han ventede næsten et år med at anmelde sine kolleger.

Episoderne skete på byggepladser i Horsens, Odense og på firmaets adresse i Kolding fra marts 2016 til september 2016.

Han har tidligere forklaret, at mønstrer hver gang var det samme. Han blev lagt ned, holdt fast, mens et kosteskaft blev presset op mod hans endetarm.

En anden gang var det en blyant, det blev gjort med, har han tidligere fortalt ved retten. Men af frygt for at miste sin læreplads, ventede han med at anmelde håndværkerne.

Ifølge psykologen vil drillerier på byggepladser ofte tage udgangspunkt i arbejdsrelaterede opgaver.

»Men det, der er sket med denne lærling, det har jo intet som helst med arbejdets udførsel at gøre.«

»Derfor virker det til at være en hel anden kaliber og en helt anden karakter end practical jokes, der er indlejret i arbejdet,« siger Lars Peter Andersen.

To mænd på 25 og 30 år fik otte måneders fængsel. De sidste to fik mildere straffe på tre måneders fængsel og 40 dages fængsel, der gøres betinget.

De tiltalte, der er 32 og 36 år, som ikke er danske statsborgere, udvises også betinget.

/ritzau/