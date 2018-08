Projekt med Nordeuropas største badeland i Danmark er stødt på grund

Søndervigs lokale matador vil bygge et kæmpe badeland og 500 sommerhuse ved den vestjyske ferieby. En forsøgstilladelse fra regeringen er i hus, men planloven står i vejen.

Det skriver Politiken mandag.

Søndervig Feriepark er et projekt til en milliard kroner, hvoraf Keld Hansen regner med at stille med en fjerdedel. Han oplyser, at en anden investor er parat med resten af beløbet.

Han vil meget gerne i gang med det store projekt, som er et af de ti projekter ved kysterne, som regeringen efter aftale med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti i oktober 2015 gav en forsøgstilladelse til som led i turismeplanen ’Danmark i balance’.

Med tilladelsen er der dispenseret fra forskellige regler, men den åbner ikke for udstykning af flere sommerhusgrunde. Derfor står planloven i vejen for projektet.

Ringkøbing-Skjerns borgmester, Hans Østergaard (V), også utålmodig. Han mener, at der er brug for Søndervig Feriepark.

»Ferieparken vil dels give plads til mange flere, dels brede sæsonen mere ud, for vi forventer, at Nordeuropas største badeland kan få lidt flere folk hertil i for- og eftersæsonen«, siger Hans Østergaard.

På årsbasis er der 3,7 millioner turistovernatninger i kommunen. Søndervig Feriepark forventes at skabe 900.000 flere, heraf 300.000 i ferieparken, mens resten vil være i eksisterende huse.

/ritzau/