Professor kritiserer lærere i sag om »Teacher I'd like to fuck«-kåringer: Det er fuldstændig upassende

Det underminerer lærernes respekt og autoritet, når eleverne på flere skoler i hovedstadsområdet afholder award-shows med lærerne, hvor der indgår kategorier af seksuel karakter, som Berlingske har beskrevet de seneste dage.

Det mener Niels Egelund, professor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU).

Kategorierne, som lærerne har været nomineret i, var blandt andre »Årets Tilf (Teacher I’d Like To Fuck)«, »Vi ringer, når vi bli'r 18« og »Årets Lækreste Vikar.«

Niels Egelund kalder det fuldstændig upassende. Han savner respekt mellem lærere og elever. Læreren skal være en person, som har autoritet over for eleven, og være den, der bestemmer, hvad der skal ske, siger han.

»Hvis man som lærer ønsker at fastholde en sådan autoritet, kræver det altså, at man undlader at deltage i sådan nogle julelege,« siger Niels Egelund.

Han mener, at forholdet mellem lærere og elever er skredet i en helt forkert retning for mange år siden. Da han selv gik i skole både som elev og senere lærer, var tiltaleformerne »hr. og fru«.

»Jeg var selv lærer på landet, og der var det ualmindeligt at sige De. Til gengæld blev der så sagt du og hr. Egelund. Dengang ville man betragte det som flabethed, hvis en elev tiltalte én ved fornavn,« siger han.

Skolelederne skal træde i karakter

Niels Egelund håber, at man vil tage emnet op på landets skoler mellem ledelse, lærere, forældre og elever. Han anerkender, at det muligvis kan være svært at få samtlige lærere på en skole til at omlægge linjen over for deres elever. Det påvirker dog ikke hans holdning.

»Hvis jeg selv var skoleleder, ville jeg gøre det klart for dem, der ikke er med på den, at der findes masser af andre skoler, man kan være lærer på,« siger Niels Egelund.

»De gode argumenter for ligeværdighed mellem lærer og elever er for mig svære at få øje på. Der skal være en respekt for lærerne,« siger Niels Egelund, der er professor ved DPU.

Niels Egelund går ikke ind for, at arrangementer med seksuelle undertoner overhovedet skal finde sted på en skole. Selv hvis kategorierne blev gjort mere stuerene, ville det stadig være upassende, at lærerne deltog.

»Det har karakter af mobning,« mener han.

»Lærerne skal ikke være en del af de her arrangementer, seksuelle undertoner eller ej. Der bør slet ikke være den slags nomineringer på skolerne overhovedet. Det stiller nogle elever op som værende mere eller mindre interessante end andre. Det hører ingen steder hjemme,« siger han.

Lærere og elever skal ikke være ligeværdige

Lærerne er en offentlig autoritet, men de får heller ikke den fornødne respekt fra børnenes forældre længere, påpeger Niels Egelund.

»Forældrene betragtede også læreren som en autoritet. Som én, man ikke begyndte at diskutere med til skole-hjem-samtaler og så videre. Man hørte i stedet pænt på, hvad der blev sagt,« siger han.

Det er et udpræget skandinavisk fænomen, mener Niels Egelund. I mange andre lande, der omgiver os, har man ikke samme jævnbyrdige forhold mellem lærere og elever, som vi har i Skandinavien.

Han mener ikke, at en øget distance mellem lærere og elever ville ødelægge tillidsforholdet, når bare lærerne udviser omsorg over for eleverne.

