Prøver viste skønmaleri af vandkvalitet i søer og åer

I årevis har laboratorieprøver med stor sandsynlighed givet et misvisende og alt for positivt billede af omfanget af forurening i danske søer, åer og havområder.

Dét har forskere ved Aarhus Universitet fastslået ved at gennemgå flere års prøveresultater fra de to private laboratorier Eurofins og ALS.

»Vi kan konstatere, at laboratoriernes målinger konsekvent har været for lave. Vandmiljøet i Danmark har det ganske enkelt generelt værre, end vi gik rundt og troede,« siger professor Jacob Carstensen fra Aarhus Universitet, der er en af forskerne bag opdagelsen.

Måler for lavt

Sagen, der bl.a. er blevet oprullet i fagbladet Ingeniøren, har vist sig at være en bombe under kontrollen med den danske vandkvalitet og kan muligvis ændre fundamentalt på forudsætningerne bag regeringens omdiskuterede landbrugspakke, der i februar 2016 kostede daværende miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) jobbet. Det skete, efter at Berlingske kunne vise, hvordan regeringen havde fremstillet pakken mere miljøvenlig, end den reelt var.

Den nye sag handler om en bestemt målemetode, som de to laboratorier har benyttet i perioder siden 2007, hvor opgaven med at kontrollere vandkvaliteten blev udliciteret. Indtil da havde amterne stået for kontrollen ved at benytte en omkostningsfyldt metode kaldet autoklavering, der gik ud på at trykkoge vandprøver med brintoverilte.

De private laboratorier benyttede i stedet en metode, hvor bl.a. UV-belysning bruges til at oxidere kvælstof.

Men den nye UV-metode viste sig at være fejlagtig: I ferskvand giver metoden gennemsnitligt syv procent for lave målinger af mængden af kvælstof. Og i saltvand i gennemsnit 13 procent. Hvad angår mængden af fosfor giver målingerne endnu mere fejlagtige resultater til den lave side.

»Metoden er ufuldstændig og måler systematisk for lave koncentrationer af kvælstof og fosfor,« siger professor Jacob Carstensen.

Kan påvirke Landbrugspakken

Forskerne regner sig frem til, at målefejlene kan betyde, at Landbrugspakken, der tillader landmænd at gøde mere, skal tage højde for yderligere 4.000 tons kvælstof. Med andre ord skal der findes flere miljøforbedrende tiltag for at kompensere for den ekstra gødning.

»At reducere med 4.000 ton kvælstof er ikke noget, vi bare lige gør. Det kan ikke lade sig gøre ved alene at regulere mængden af gødning. Der skal tages landbrugsjord ud af drift,« siger professor Jørgen E. Olesen, en af Aarhus Universitets eksperter i Landbrugspakken, der i Ingeniøren kalder sagen »meget alvorlig.«

Professor Jacob Carstensen er enig:

»Fejlene betyder, at man formenlig er inde og pille ved fundamentet for Landbrugspakken. Det har en stor betydning for de forskellige elementerne i pakken, at miljøet er mere belastet, end man har troet,« siger han.

Opgøret om landbrugspakken I december 2015 vedtager V, LA, DF og K landbrugspakken, som tillader mere gødning på landmænds marker og åbner for en ny miljøregulering. I 2016 bliver Venstre-regeringen kritiseret for kreative regnemetoder og tilbageholdelse af oplysninger for Folketinget. Det udløser en ministerfyring og hård kritik af Venstre-regeringen fra et bredt folketingsflertal. I november 2017 viser en rapport af forskeren Bjørn Molt Petersen, betalt af Danmarks Naturfredningsforening, at der er alvorlige problemer med materialet bag landbrugspakken. Først støtter samtlige forskere rapporten, også forskere fra Aarhus Universitet. Efter få dage indleder Aarhus Universitet i stedet et modangreb på den nye rapport. I januar i år afslører Berlingske, at frygten for at miste millionstore kontrakter med staten indgik i fakultetsledelsens overvejelser i netop de dage, da Aarhus Universitet ændrede kurs over for den nye rapport. På en workshop i marts i år fremfører en række forskere vidt forskellige syn på præmisserne bag og konsekvenserne af landbrugspakken. Senest har fagbladet Ingeniøren fortalt, at en problematisk analysemetode har ført til, at der i årevis er tegnet et skønmaleri af tilstanden i det danske vandmiljø. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

En »beklagelig fejl«

Men skandalen stopper ikke dér. Ét af de to laboratorier, Eurofins, har nemlig ved en fejl undladt at registrere, at de benyttede UV-metoden, når de indberettede resultaterne til Miljøstyrelsen. Det var derfor komplet umuligt for forskere og myndigheder at forstå, hvorfor målingerne pludselig i perioder viste langt renere vand.

»Det har bidraget til, at vi ikke fangede fejlen, fordi man havde indberettet, at man benyttede en anden metode, end man reelt gjorde,« forklarer Jacob Carstensen.

I en mail til Berlingske erkender Eurofins, at man har angivet forkert målemetode i rapporterne.

»Her begår vi desværre en beklagelig fejl efter 2010,« fremgår det af mailen.

»Vi har naturligvis ikke på noget tidspunkt haft til hensigt at misinformere Miljøstyrelsen,« fremgår det videre.

Eurofins understreger dog, at man undervejs - bl.a. i 2007 - har fået den nye UV-målemetode akkrediteret af Danak, der bl.a. står for at godkende og validere målemetoder, og at man foretog en stribe prøver for at efterkontrollere metoden. Derudover ønsker Eurofins ikke at udtale sig:

»Vi har valgt at studere rapporten fra Aarhus Universitet grundigt før eventuelle kommentarer.«

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra den andet laboratorium i sagen, ALS.

Minister varsler opgør

Analyserne af vandprøverne indgår bl.a. i det årlige såkaldte Novana-program for overvågning af landets vandkvalitet. Til april ventes de nyeste tal at blive offentliggjort. Offentliggørelsen er blevet udskudt på grund af de mulige fejl i prøverne.

Sagen fik i går miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) til at varsle erstatningssager mod laboratorierne:

»Jeg er meget optaget af, at det får konsekvenser for de ansvarlige laboratorier, og at vi kommer helt til bunds i denne sag. Der vil derfor blive rejst erstatningskrav overfor Eurofins og ALS, som har analyseret prøver for Miljøstyrelsen i perioden.«

»Jeg lægger meget stor vægt på, at forvaltningen er baseret på et korrekt grundlag. Det er afgørende, at alle kan stole på det faglige grundlag bag vores regulering. Forkerte data skal derfor korrigeres, hvor det er muligt, og der skal igangsætte yderligere analyser, hvor det er nødvendigt,« siger han.

Ministeren vil nu bede Aarhus Universitet og Miljøstyrelsen om at foretage yderligere analyser på de områder, hvor »data i væsentligt omfang indgår i grundlaget for forvaltningen.«

