I eftermiddag bliver de nye gymnasieelever over hele landet budt velkommen af deres ældre medstuderende med alkohol, fest og tuscher.

For Københavns gymnasieelever betyder det en tur til Dyrehaven i Nordsjælland, hvor årets Puttefest bliver afholdt - en fest, der har ry for at gå meget vildt for sig, hvis ikke for vildt.

Mellem 8.000-10.000 gymnasieelever forventes at deltage i årets puttefest, hvor også Politiet, Røde Kors og Natteravnene vil være til stede for at sikre, at festlighederne ikke kommer ud af kontrol.

»Puttefesten har vores hovedfokus. Vi har været til stede derude stort set alle årene. Vi har sat alle sejl ind, for at det ikke skal gå galt derude,« siger Claus Staunstrup Nilsson, som er chef for Natteravnene, til Ritzau.

Skrækeksemplet var forrige år, da 118 unge måtte gå til samaritterne i forbindelse med indtag af stoffer eller alkohol, 11 blev indlagt, og én blev lagt i respirator grundet en promille på fire.

Selv om det ikke gik nær så galt sidste år, tager Herlev Hospital ingen chancer og har derfor indkaldt ekstra personale på Børnemodtagelsen.

Jeg tror ikke, løsningen er at fjerne alkohol, for desværre er det for mange en selvfølge, at man skal drikke alkohol for at have det sjovt. Der skal i stedet være en intern samtale om, at selvom man har drukket, så skal man opføre sig ordentligt. Fuldskab er ikke noget fripas. Malte Sauerland-Paulsen, formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning

Malte Sauerland-Paulsen, der er formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, fortæller, at når så mange mennesker, som er påvirket af alkohol, er samlet, så opstår der en form for anarki, som meget hurtigt kan løbe løbsk.

»Min opfattelse er, at problematikken bunder i, at der ikke er nogen fælles forståelse af, hvornår nok er nok,« siger Malte Sauerland-Paulsen.

Han fortæller, at det fører til, at nogen bliver mindre opmærksomme på mennesker omkring dem, mens andre føler, at de mister kontrollen.

En af udfordringerne ved det store alkoholindtag er, at grænserne bliver rykket.

En undersøgelse fra Danske Gymnasieelevers Sammenslutning viser, at 37 pct. af eleverne mener, at der i højere eller mindre grad er en krænkende kultur til gymnasiefesterne, og i B.T. Metro kan man i dag læse, at hver femte ung i en brandert har haft sex, som de fortryder.

Ifølge Sex og Samfund er det meget vigtigt, at der kommer fokus på problemet, og sociolog og projektleder Morten Emmerik Wøldike mener, at man bør indføre en snak om alkohol og grænser i undervisningen på landets gymnasier.

»Det er vigtigt, at man har noget viden om, hvad festen er for en situation og ved, hvad det betyder at drikke alkohol. Blandt andet hvad der sker med ens egen krop, og at det er sværere at styre sig selv og fornemme andres signaler,« siger Morten Emmerik Wøldike til DR P4 København.

Sidste år opfordrede foreningen Danske Gymnasier i en pressemeddelelse eleverne til at ikke at deltage i arrangementer, der lægger op til massiv druk som Puttefesten.

Malte Sauerland-Paulsen mener dog, at det vil være en ærgerlig udvikling, hvis festen helt blev droppet, da interaktionen med de nye elever også er vigtig.

»Jeg tror ikke, at løsningen er at fjerne alkohol, for desværre er det for mange en selvfølge, at man skal drikke alkohol for at have det sjovt. Der skal i stedet være en intern samtale om, at selv om man har drukket, så skal man opføre sig ordentligt. Fuldskab er ikke noget fripas,« siger Malte Sauerland-Paulsen.