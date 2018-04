Pro-europæiske ungarere prøver fra Hellerup at underminere Viktor Orbáns absolutte magt

En ny ungarsk bevægelse fisker stemmer blandt 200.000 eksil-ungarere. De bilder sig ikke ind, at de kan vælte Viktor Orbán, men de håber at kunne forhindre ham i yderligere begrænsninger af den frie presse, yderligere stramninger af retssystemet og at kunne tvinge ham til at acceptere samarbejdet med EU.