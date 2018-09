Prisfald på ældre iPhones: Hvilken model skal du købe?

It-giganten Apple har præsenteret tre nye telefoner: iPhone XS, iPhone XR og den større iPhone XS Max, og det betyder, at prisen på de ældre iPhone-modeller falder.

Prisen på sidste års iPhone 8 er lige nu 5349 kroner i Apples egen webshop, mens iPhone 7 nu koster 3999 kroner, og begge telefoner kan findes billigere hos andre forhandlere.

Så mangler du en ny telefon, kan det være fordelagtigt at kigge efter de ældre modeller, siger projektleder i Test og Analyse i Forbrugerrådet Tænk Mikkel William Nielsen.

»Som en prisbevidst forbruger kan det være fordelagtigt at købe forrige års modeller, som nu vil være nede i pris.«

»Det er jo ikke fordi, de nye iPhones er dobbelt så gode som den, der for eksempel kom sidste år. Så vil man gøre en god handel og spare nogle tusinde kroner, kan man med fordel vælge den,« siger han.

Fakta: De nye iPhones - Apple har præsenteret en ny iPhone XS og den større iPhone XS Max, som begge er baseret på samme design som den nuværende iPhone X. - Apple har også præsenteret en billigere model - iPhone XR. - iPhone XR er lavet af aluminium og er fysisk lidt mindre end iPhone 8 Plus, men har en større skærm. Kilde: Apple. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Prisen på brugte iPhones falder typisk også, når Apple lancerer nye modeller, fordi mange forbrugere køber de nye telefoner og sælger de gamle, siger Jens Hummelmose, der er skribent hos recordere.dk.

Hvis han skulle købe en af de ældre iPhone-modeller, ville han personligt købe en brugt iPhone X.

»Med en brugt iPhone X får du den nye teknologi med FaceID og animojis,« siger han.

FaceID gør, at man kan låse telefonen op med sit ansigt i stedet for med sit fingeraftryk, som man gør med TouchID på iPhone 8.

De såkaldte animojis er animerede emojis.

»Jeg ved godt, at det ikke er alle, der synes, at animojis er sjove, men hvis jeg skulle købe en telefon og gik efter at spare penge, ville jeg personligt købe en brugt iPhone X frem for en ny iPhone 8,« siger Jens Hummelmose.

Køber man en brugt iPhone X, skal man dog være meget opmærksom på, om skærmen er ridset eller flækket, siger Jens Hummelmose.

- Man må for guds skyld ikke købe en telefon, hvor skærmen på nogen måde er flækket. At skifte skærmen ud på en iPhone X koster næsten det samme som en ny telefon, siger han.

Vil man helst købe en ny telefon frem for en brugt, anbefaler Jens Hummelmose en iPhone 8 frem for en iPhone 7 af den simple årsag, at 7'eren er ældre.

Apple er nemlig tidligere stoppet med at opdatere styresystemet til deres ældre modeller.

»Det står 7'eren forrest i køen til nu, og hvis Apple om to år stopper med at opdatere 7'eren, har du en telefon, der bliver mindre og mindre værd også rent teknisk,« siger han.

Apple offentliggør ikke, hvor længe de bliver ved med at opdatere deres modeller, men historisk set har Apple leveret opdateringer til iPhone-modeller i cirka fire år.

Det er væsentligt længere end Android-telefoner, der typisk kun får opdateringer i to år, oplyser Mikkel William Nielsen fra Forbrugerrådet Tænk.

Han er ikke så bekymret for, at iPhone 7 bliver forældet og ikke får opdateringer.

»Den bliver stadig serviceret i noget tid fremadrettet,« siger han.

/ritzau fokus/