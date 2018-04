Prinsesse Marie går i prinsesse Dianas fodspor

København. Mens den folkekære britiske prinsesse Diana levede, var rydning af miner en af hendes hjertesager, og den opmærksomhed, hun var med til at sætte på det farlige våben, giver stadig genlyd i dag, 20 år efter hendes død.

Nu går danske prinsesse Marie i fodsporene på hende, for hun sætter nemlig sammen med Folkekirkens Nødhjælp fokus på minerydning i lande som DR Congo, Libanon og Syrien.

Tal viser ifølge organisationen, at ikke mindre end 8605 personer blev dræbt eller lemlæstet af miner eller anden ueksploderet ammunition i 2016.

Det høje tal skal der laves om på, mener prinsesse Marie, der i en video på YouTube forklarer baggrunden for, at hun vil gå ind i sagen.

- Folkekirkens Nødhjælp sætter i år fokus på det vigtige arbejde med at rydde miner. Hvert år dør flere end 2000 mennesker på grund af miner og ueksploderet ammunition. Men miner slår ikke kun folk ihjel. Miner fastholder millioner af mennesker i fattigdom og forhindrer genopbygning og udvikling, siger prinsesse Marie i videoen.

Læs også David og Goliat har byttet roller i de offentlige forhandlinger

- Miner gør det umuligt at dyrke jorden og dermed skaffe mad til tusindvis af familier. Miner forhindrer børn i at gå sikkert til og fra skole. De forhindrer børn i at lege frit og bare være børn. Derfor støtter jeg Folkekirkens Nødhjælps indsats for minerydning, arbejdet med ofrene og undervisningen i hvordan man undgår miner, lyder det fra prinsessen.

Ud over at rydde miner yder Folkekirkens Nødhjælp også bistand til ofre og arbejder med at oplyse om farerne ved miner og bomber i en lang række berørte lande.

Se prinsesse Marie forklare om sit arbejde her.

/ritzau/