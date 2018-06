Prinsesse Elisabeth er død, 83 år

Prinsesse Elisabeth, der er kusine til Dronning Margrethe, er stille sovet ind tirsdag den 19. juni 2018.

»Hendes Højhed Prinsesse Elisabeth er stille sovet ind tirsdag den 19. juni 2018,« oplyser Kongehuset på sin hjemmeside tidligt onsdag morgen.

Hun vil blive bisat fra Lyngby Kirke og stedes til hvile ved siden af Claus Hermansen, som hun boede sammen med i 20 år, indtil hans død i 1997.

»Prinsessen indgik indtil sin død i den danske arvefølge og boede en stor del af sit liv i Holte på Gl. Dronninggårds Allé ved Furesøen sammen med instruktøren og filmfotografen Claus Hermansen indtil hans død i 1997. For tre år siden flyttede Prinsessen tilbage til sit barndomshjem på Sorgenfri Slot, hvor Hendes Højhed således tilbragte sine sidste år,« skriver Kongehuset.

Prinsesse Elisabeth sammen med Prins Joachim under en gallamiddag onsdag d. 9. maj 2007 på Christiansborg.

Prinsesse Elisabeth var storesøster til to brødre - prins Ingolf og prins Christian, der begge senere fik titel af 'Greve af Rosenborg'. Hun var ikke gift, og hun fik ingen børn.

Selvom de var sammen i mere end 20 år, valgte prinsesse Elisabeth og Claus Hermansen ikke at gifte sig. De fik heller ingen børn. For tre år siden fortalte hun i et interview med Billed-Billedet om årsagen til den beslutning.

»Så var jeg jo blevet fru Hermansen, og dét, syntes vi begge, var lidt fjollet i betragtning af, at vi ikke skulle have nogen børn. Det var en beslutning, vi var helt enige om. Nu har jeg så mine gode venner og min familie,« sagde hun dengang og forklarede samtidig, at hun aldrig havde haft et ønske om at få 'skrigende' unger, men at hun var meget glad for sine niecer og nevøer.

Ved sin dåb i 1935 fik prinsesse Elisabeth det fulde navn Elisabeth Caroline-Mathilde Alexandrine Helena Olga Thyra Feodora Estrid Margarethe Désirée. Hun var storesøster til to brødre - prins Ingolf og prins Christian, der begge senere mistede titlen som 'prins', da de giftede sig borgerligt, og i stedet fik titel af 'Greve af Rosenborg'.

Blå bog Navn: Elisabeth Caroline-Mathilde Alexandrine Helena Olga Thyra Feodora Estrid Margarethe Désirée, prinsesse til Danmark. Alder: 83 år Fødested: København Datter af: Arveprins Knud (1900 - 1976) og arveprinsesse Caroline-Mathilde (1912 - 1995). Nationalitet: Dansk Uddannelse: Efter endt realeksamen i 1952 tog prinsesse Elisabeth et år på skolen Brillantmont i Lausanne, Schweiz. Herefter et år på den Suhrske Husholdningsskole og på mode- og designskolen Margrethe-Skolen fra 1954 til 1956. Karriere: Ansat i Udenrigsministeriet fra 1956 til 2001. Prinsesse Elisabeth var udstationeret ved den danske ambassade i Washington i oktober 1973 - 1976 og august 1981- 1985 samt ved den danske FN-Mission i Genève i maj 1989 - 1993. Civilstand: Samlevende med filmfotografen Claus Hermansen. Han døde i 1997. Bopæl: Sorgenfri Slot Sprog: Dansk, fransk, engelsk og tysk. Kilder: Kongehuset /ritzau/ Udvid faktaboks Skjul faktaboks

'Som medlem af den kongelige familie viste Prinsesse Elisabeth gennem sit liv og virke en enestående loyalitet overfor sin slægt og Kongehuset. Hendes Højhed varetog som protektor officielle opgaver for Danmark sideløbende med sin civile erhvervskarriere, der i 45 år fandt sted i Udenrigsministeriet', skriver Kongehuset.

Prinsesse Benedikte, Prinsesse Elisabeth og statsminister Lars Løkke Rasmussen under et arrangement på Statens Museum for Kunst i København den 19. maj 2009 afholdt af Grækenlands Præsident Karolos Papoulias.

Prinsessen var ansat som kontorfuldmægtig i Udenrigsministeriet, og i løbet af sin karriere var hun flere gange udstationeret. Første gang til den danske ambassade i Washington fra 1973 til 1976 og anden gang fra 1981 til 1985. Senest var hun udstationeret ved den danske FN-Mission i Genève fra 1989 til 1993.

