Prins William på tur uden Kate: Hun ærgrer sig virkelig

Britiske prins William landede søndag i Jordan og tog dermed hul på sit fem dage lange besøg i Mellemøsten.

Jordan er første stop på turen, der også tager den britiske tronfølger til Israel og de palæstinensiske områder.

Det skriver flere medier heriblandt CNN.

36-årige prins William er taget på det officielle besøg uden familien, og særligt hertuginde Kate ærgrer sig over ikke at være med, fortæller prinsen.

Hertuginden har nemlig boet i Jordan som barn og har derfor et særligt forhold til landet.

»Hun elskede det her (i Jordan, red.). Det gjorde hun virkelig. Hun er meget ked af, at jeg er her uden hende,« sagde prins William ifølge mediet Hello! Magazine, da han søndag til en reception mødtes med en, der kunne fortælle ham, i hvilket hus hertuginden har boet i som barn.

Middleton-familien flyttede ifølge Hello! Magazine til Jordan i maj 1984, da hertuginde Kate var to år.

Det var hendes fars job hos British Airways, som rykkede familien til Jordan, og familien boede der frem til 1986.

Hertuginde Kate fødte i april sit og prins Williams tredje barn, sønnen Louis.

Den nylige ankomst af den lille prins er ifølge prins William årsagen til, at hertuginden ikke ledsager ham på den officielle tur rundt i Mellemøsten.

/ritzau/