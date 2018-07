Prins rejser kloden rundt for sin mærkesag

Når verdens største aids-konference, The International AIDS Conference, fra mandag den 23. juli afholdes i Hollands hovedstad, Amsterdam, er prins Harry af Storbritannien blandt deltagerne.

Her skal han blandt andet mødes med organisationer, ledere og unge mennesker, der har det fælles formål at sætte fokus på hiv og aids.

Bekæmpelse af aids og hiv er blandt prinsens mærkesager, ligesom at det også var blandt prinsesse Dianas mærkesager.

I juni aflagde prins Harry således et privat besøg i det sydafrikanske land Lesotho i sit hverv som protektor for organisationen Sentebale, som har til formål at hjælpe børn og unge, der er ramte af hiv eller aids.

Det fremgår af et opslag, som det britiske kongehus har delt på Instagram mandag.

Også Sentebale har mandag delt billeder af prins Harrys besøg i juni. Her ses den 33-årige prins spille fodbold med en flok børn.

»I juni aflagde prinsen et privat besøg i Lesotho for at mødes med børn og unge, som er en del af Sentebales uddannelses- og omsorgsprogrammer, der giver denne sårbare gruppe værktøjer til at leve et langt, lykkeligt og sundt liv fremover.«

I front for Sentebale står foruden prins Harry også prins Seeiso, der er lillebror til Lesothos monark, kong Letsie III.

