Prins Nikolai: »Jeg indså, hvor privilegeret jeg er, da jeg blev teenager«

Han er dronningens førstefødte barnebarn, og dermed blev prins Nikolai født ind i en familie, hvor titler, slotte og traditioner er en del af hverdagen.

Han blev også født ind i en verden, hvor der er visse forventninger til medlemmer af kongehuset, og det var først som teenager, at prins Nikolai forstod det fulde omfang af at blive født til både privilegier og ansvar.

Det fortæller han i det velrenommerede modemagasin Dust, som han pryder forsiden på.

»Jeg indså, hvor privilegeret jeg er, da jeg blev teenager. Indtil da følte jeg altid, at jeg var et heldigt barn, men jeg begyndte at forstå, hvor privilegeret jeg faktisk er, omkring det tidspunkt jeg startede på Herlufsholm. Jeg tager det ikke for givet,« siger han i interviewet med det tysk-engelske magasin.

Sidste år fyldte prins Nikolai 18 år, og sideløbende med sin studentereksamen, som han tager på Herlufsholm Kostskole, har han kastet sig over jobbet som model.

I magasinet fortæller prins Nikolai også, at han aldrig har følt, at hans skolekammerater har behandlet ham anderledes på grund af den royale titel.

Adspurgt om han i sin barndom nogensinde har tænkt, at han ikke har bedt om at blive født med titlen som prins, eller om han ville ønske »at han var normal«, svarer han:

»Jeg har aldrig tænkt, at jeg ikke ville være den, jeg er. Jeg ser mig selv som en normal teenager, som lever et relativt normalt liv. Kun ved ganske få lejligheder har jeg ønsket, at jeg kunne været blevet hjemme og have skippet officielle arrangementer.«

Foruden forsiden på den trettende udgave af Dust Magazine optræder prins Nikolai også i en modeserie i bladet, som strækker sig over 18 sider.

Billederne er taget i april i København, fremgår det.

/ritzau/