Prins Felix går sin egen vej: Her skal han i gymnasiet

København. Prins Felix' far, prins Joachim, gik på Øregård Gymnasium lige som sin bror, kronprins Frederik.

Men mens hans storebror, prins Nikolai, har læst på Herlufsholm Kostskole, har prins Felix, der skal starte i gymnasiet efter sommerferien, valgt, at han vil læse et andet sted.

Det skriver ugebladet Tæt På.

Den unge prins, der snart fylder 16 år, skal nemlig gå på Gammel Hellerup Gymnasium.

Det bekræfter prinsens mor, grevinde Alexandra, over for ugebladet gennem sin privatsekretær, Helle von Wildenrath Løvgreen.

- Prins Felix er kommet ind på Gammel Hellerup Gymnasium. Grevinde Alexandra oplyser, at prins Felix ikke har valgt studieretning endnu. Det sker først efter tre måneders grundforløb.

- Grevinden oplyser endvidere, at hun er glad for, at prins Felix har valgt et rigtig godt gymnasium i deres nye lokaleområde, siger Helle von Wildenrath Løvgreen til ugebladet.

Prins Nikolai får efter planen sin studenterhue om en måneds tid, og efter sommerferien påbegynder han en toårig reserveofficersuddannelse på Hærens Sergentskole i Varde.

Ifølge ugebladet Se & Hør er det også den vej, prins Felix på længere sigt ønsker at gå, når han engang afslutter gymnasiet.

/ritzau/