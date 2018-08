Pride-deltagere dansede gennem Nørrebro - i protest mod Copenhagen Pride og uden frygt for homofobi

For første gang i 13 år slangede et pride-optog sig lørdag gennem Nørrebro i København. Her er ingen støttende virksomheder, men et fællesskab, der har til formål at favne alle homoseksuelle minoriteter. Men på Nørrebro bliver mangfoldigheden sat på prøve.