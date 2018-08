Præster kræver sommermode: »Jeg elsker præstekjolen, men det er ulideligt«

»Det er som at hoppe ind i en polstret sofa«

Onsdag bød på varmerekord i Danmark og markerede endnu en dag i en lang, varm og tør sommer. Det er ikke kun landbruget, der har problemer med heden. Også de danske præster kæmper med varmen. Det skriver Kristeligt Dagblad.

»Jeg elsker præstekjolen, men det er ulideligt at arbejde i de varme præstekjoler i disse dage.«

»Det er som at hoppe ind i en polstret sofa. Vi mangler i den grad en sommerudgave,« siger præstevikar i flere sogne på Sjælland Regitze Marker til avisen.

Selv om kirker normalt er kolde rum, så har den ekstreme varme, der har hærget siden maj, gjort selv dem varme. Og ved eksempelvis begravelser skal præsten være udenfor.

En besvimet præst er der ingen, der har glæde af, så hvis disse somre er fremtiden, bør der komme et bedre alternativ. Gabrielle Nilausen, præst

Ifølge Kristeligt Dagblad har varmen fået flere præster til at tænke i nye løsninger. Blandt andre Gabrielle Nilausen, der har lavet et bælte med køleelementer, hun kan have på under præstekjolen.

»Jeg havde oplevet et par gudstjenester, hvor sveden drev af mig, og jeg næsten blev dårlig. En besvimet præst er der ingen, der har glæde af, så hvis disse somre er fremtiden, bør der komme et bedre alternativ,« siger hun til Kristeligt Dagblad.

Hos Præsteforeningen har man fokus på problemet.

»Det er en udfordring, og vi følger situationen. Hvis vi får flere somre af denne slags, så kan det være, at vi skal til at overveje, om det skal være muligt, at alle kan få en tyndere sommerdragt,« siger næstformand Niels Vincens Grunnet til avisen.

Under de nuværende regler kan præster få to tjenestedragter de første 16 år af deres virke. Efter fire år kan man vælge en tyndere udgave, hvis man allerede har en klassisk præstekjole.

Præstekjoler er lavet af engelsk uld og er lange og sorte. De bliver produceret af et firma i Sønderborg og koster 20.000 kroner per styk.

Regnvejr spænder ben for Wozniacki

Caroline Wozniacki må vente lidt endnu med at komme i aktion ved den igangværende WTA-turnering i Montreal.

Den andenseedede dansker skulle have spillet natten til torsdag dansk tid, men det blev spoleret af regnvejr over de canadiske baner.

Programmet onsdag aften lokal tid er derfor rykket til torsdag formiddag med start klokken 11.00 lokal tid - 17.00 dansk tid. Det oplyser arrangøren på Twitter.

Halep-Pavlyuchenkova and Azarenka-Konta will resume 2nd on CC and BN, respectively. Wozniacki-Sabalenka and Venus-Cirstea follow those matches, respectively.



All 4 winners play twice on Thursday. #CoupeRogers — WTA Insider (@WTA_insider) 9. august 2018

Wozniacki træder ind i turneringen i anden runde. Her skal danskeren dyste mod hviderussiske Aryna Sabalenka, der vandt sin kamp i første runde over kvalifikationsspilleren Ana Bogdan fra Rumænien.

De to skulle have mødtes umiddelbart efter kampen mellem Simona Halep og Anastasia Pavlyuchenkova. Den kamp blev dog stoppet på grund af regn ved stillingen 4-3 til Halep i første sæt.

Caroline Wozniacki meldte i sidste uge fra til WTA-turneringen Citi Open i Washington med en skade i det ene baglår.

Derfor har hun fortsat ikke været i kamp, siden hun røg ud i anden runde ved grand slam-turneringen Wimbledon i juli.

Skulle Wozniacki besejre Sabalenka i anden runde, er der - hvis seedningen holder - lagt op til et møde med den 14.-seedede belgier, Elise Mertens, i tredje runde og derefter femteseedede Elina Svitolina i kvartfinalen.

Verdensetter Simona Halep er topseedet og er placeret i den øverste lodtrækningshalvdel sammen med en række store stjerner herunder Venus Williams, Maria Sharapova og Wimbledon-mesteren Angelique Kerber.

Ambassdør »skuffet over«

Flere medlemmer af LGBT-miljøet i Danmark afviser at deltage i en reception på den amerikanske ambassade i anledningen af Copenhagen Pride Week.

Det ærgrer den amerikanske ambassadør, Carla Sands, skriver ambassaden i en pressemeddelelse.

»Vi er skuffede over, at nogle medlemmer fra lokale organisationer for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transkønnede samt intersex personer (LGBTI, red.) har afslået at deltage i den pride-reception, som ambassadørerne for USA, Storbritannien, Canada og Australien holder,« lyder det.

Det kommer hurtigt til at lyde lidt hult, hvis man på den ene side kritiserer Trump-regeringens manglende vilje til at rumme LGBT-personer og tilbagerulninger af LGBT-positiv lovgivning, mens man så samtidig står og drikker champagne med ambassadøren. Thomas Rasmusse, kommunikationschef hos Copenhagen Pride

Onsdag meddelte festivalen Copenhagen Pride, at organisationen bag ikke vil deltage i pride-receptionen.

Det skyldes, at festivalen tager afstand fra Trump-administrationens politik over for LGBT-personer, fortalte kommunikationschef Thomas Rasmussen til mediet Out and About.

»Det kommer hurtigt til at lyde lidt hult, hvis man på den ene side kritiserer Trump-regeringens manglende vilje til at rumme LGBT-personer og tilbagerulninger af LGBT-positiv lovgivning, mens man så samtidig står og drikker champagne med ambassadøren, der er repræsentant for selv samme regering,« sagde han.

I pressemeddelelsen understreger den amerikanske ambassade, at USA »fremmer, beskytter og forbedrer menneskerettigheder« - inklusiv LGBT-personers rettigheder.

Den tidligere amerikanske ambassadør Rufus Gifford har i flere år været vært ved pride-receptionen, som har været meget populær i LGBT-miljøet.

Giffords sidste reception var i 2016, mens der ikke blev afholdt nogen i 2017, da den på det tidspunkt nyindsatte præsident Trump endnu ikke havde udpeget Giffords efterfølger.

»Det har været en hjørnesten i den amerikanske ambassades aktiviteter i København at støtte og deltage i pride-aktiviteter. Det har ikke ændret sig,« lyder det i ambassadens pressemeddelelse.

