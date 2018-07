I et forsøg på at slå ned på misbrug af lattergas har anklagemyndigheden rejst straffesag mod to unge mænd. De blev i juli frikendt i en sag om import af op mod 63.000 gaspatroner »til beruselsesøjemed«. Sundhedsstyrelsen kæder to dødsfald i 2016 og 2018 sammen med de populære patroner.