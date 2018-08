Politikere undersøger erstatning efter for sen kræftscreening

København. Det er ikke i orden, at en region undskylder sen undersøgelse for brystkræft med mangel på ressourcer.

Sådan lyder det fra flere partier, efter at Højesteret tirsdag har afvist en kvindes erstatning, efter at Region Hovedstaden indkaldte hende 38 dage for sent til en undersøgelse for brystkræft.

Dansk Folkepartis sundhedsordfører, Liselott Blixt, vil tage sagen op med sundhedsministeren.

- Jeg undrer mig, og spørgsmålet er selvfølgelig, om vi skal se på den måde, vi laver garantier på. Det bliver jeg nødt til at tage op med ministeren.

- Det er utroligt, at øget pres på ressourcerne kan være grundlag for, at man ikke indkalder rettidigt, siger hun.

Sundhedsordfører Mette Abildgaard (K) vil ligeledes se på sagen.

- Det bør ikke være sådan i et sundhedsvæsen, at en region kan bruge en så bred og så ukonkret undskyldning som ressourcemangel eller kapacitetsproblemer til ikke at leve op til tidsfrister, som gælder, sig hun.

Kvinden havde krævet erstatning, fordi hun mente, at en rettidig undersøgelse kunne have sikret, at kræftknuden var blevet opdaget tidligere.

Regionen har tidligere forklaret, at flere end forventet ville screenes. Derfor var der ikke tilstrækkeligt med ressourcer, og derfor blev loven desværre ikke overholdt.

I vinter vurderede Østre Landsret, at kvinden ikke havde ret til erstatning. Situationen var ikke akut, og kvinden havde ikke symptomer på brystkræft. Derfor kan man ikke laste regionen, mente landsretten.

Højesteret blåstemplede tirsdag dommen og tiltrådte, "at ressourcemæssige hindringer for rettidige indkaldelser til mammografi under den forebyggende folkeundersøgelse ikke var omfattet af reglerne om erstatning for patientskader."

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) har tidligere udtalt til Jyllands-Posten, at hun vil følge sagen.

- Det skal ikke være sådan, at man i en region skal kunne slippe for erstatning på grund af dårlig planlægning og prioritering, har ministeren udtalt.

Ritzau arbejder tirsdag på at få en kommentar fra ministeren.

