Politikere og organisationer tror fædrebarsel fører til ligeløn, men det er stærkt tvivlsomt

Øremærket barsel bliver ofte fremhævet som afgørende for at skabe ligeløn mellem kønnene. Men erfaringer fra nordiske lande med øremærket barsel viser, at den største barriere for ligeløn er, at mødre går ned i tid.