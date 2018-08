Politiforbundet jubler: Vi begynder at nærme os et antal betjente, der ser fornuftigt ud

Rigtig fint. Enormt positivt. Meget tilfreds.

Roserne til politikerne er – for en gang skyld fristes man til at sige – store fra Politiforbundets formand, Claus Oxfeldt.

Anledningen er, at De Konservative forud for partiets landsmøde torsdag har fortalt til DR, at man kræver, at politistyrken øges med yderligere 600 betjente i den flerårsaftale for politiet, der skal forhandles næste år.

Med 600 mand ekstra, begynder det jo at nærme sig et tal, som ser fornuftigt ud. Claus Oxfeldt, formand for Politiforbundet.

Meldingen får bred opbakning i Folketinget, om end Dansk Folkeparti mener, tallet bør være højere, mens Socialdemokraterne endnu ikke vil sætte tal på.

»Vi har kæmpet for en udvidelse af politistyrken i mange år, fordi tingene ikke hang sammen. Vi er for få folk til alt for mange opgaver. Det kan man ikke mindst se på akkumuleringen af overarbejde og tilgodehavende fridage. Derfor er jeg meget tilfreds med de her meldinger,« siger forbundsformanden.

Antallet af overarbejdstimer er steget voldsomt de seneste år, og ifølge fagbladet Dansk Politi havde landets politifolk sidste år næsten en million timers afspadsering til gode. Det svarer til, at 600 politifolk kan holde fri i et år.

Det begynder at se fornuftigt ud

Står det til Claus Oxfeldt, bliver et centralt element i næste års forhandlinger dog også at sikre, at politiet også bliver i stand til at kapere en stor gruppe nye betjente. Konkret skal det ske ved at sikre, at der er lærerkræfter nok på politiskolen og at der er uddannelseskræfter nok ude i politikredsene, når de nye betjente kommer ud.

Politiforbundets formand Claus Oxfeldt roser Det Konservative Folkepartis udspil til den kommende flerårsaftale for politiet.

Claus Oxfeldt har tidligere meldt ud, at det er Politiforbundets vurdering, at der fremadrettet mangler 1.500 betjente i den danske politistyrke. I dag ønsker forbundsformanden dog ikke at forholde sig til konkrete tal, men siger:

»Jeg har tidligere sagt, at vi skal op at være omkring 12.000 politifolk. I dag er vi 10.800 politiansatte. Ud over det har vi vores politikadetter, og ved denne flerårsaftales udgang vil vi være 11.100 politifolk plus politikadetter. Og med 600 mand ekstra (som K foreslår, red.), begynder det jo at nærme sig et tal, som ser fornuftigt ud.«

Ud over den øgede politistyrke kan de overbebyrdede politibetjente også se frem til, at en af deres store opgaver tages fra dem 1. januar 2019, når transport af varetægtsfanger overgår til Kriminalforsorgen. Det alene vil frigive, hvad der svarer til 90 årsværk i politiet.

I øjenhøjde med befolkningen igen

Dansk politi har i en årrække været overbebyrdet af store arbejdsopgaver som terrorbevogtning, grænsekontrol og øget patruljering i forbindelse med bandekrige.

Flerårsaftalen for politiet Flerårsaftalen for politiet er en aftale, der fastlægger økonomien for dansk politi hen over en fireårig periode. I den gældende aftale er det bl.a. besluttet, at der skal tilføres 150 ekstra betjente om året, det vil sige 600 betjente i alt for aftaleperioden, der løber over fire år. Står det til De Konservative skal politistyrken øges med yderligere 600 betjente i den kommende aftale, der skal vedtages i 2019 og gælde fra 2020. Også Venstre, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti bakker over for DR op om, at politistyrken skal øges. DF holder fast i den vurdering, man kom med tilbage i 2015 i forbindelse med den nuværende flerårsaftale, nemlig at der over to forligsperioder (dvs. otte år) skal tilføres 2.000 flere politifolk. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Og selvom der i dag er styr på grænsebevogtningssituationen, og der er indgået våbenhvile i den bandekrig, der sidste år trak store veksler på politiet i og omkring hovedstaden, er behovet for ekstra mandskab fortsat aktuelt, mener Politiforbundet.

»Dansk politi har stadig et forhøjet beredskab (som man etablerede i kølvandet på terrorangrebet i København i 2015, red.). Det har vi haft i tre et halvt år nu, og de ekstra ressourcer, vi bruger, bliver taget fra andre områder, hvor opgaver så bliver nedprioriteret.«

Konkret mener forbundsformanden, at det især er den borgernære indsats, som de ekstra ressourcer fremadrettet skal styrke.

»Vi skal have et politi, der er meget mere ude blandt lokalbefolkningen, så vi taler med folk om, hvad der rører sig, laver nogle initiativsager, og kommer ud og underviser på skoler og advarer mod kriminalitet. Det, synes jeg, er vigtigt, og det er noget af det, der har været nedprioriteret de seneste fem-syv år, hvor der har været så travlt.«