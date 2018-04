Politiforbundet dropper helt kritik af ID-numre på uniformer: »Det er gået rigtig godt«

Politiforbundet var oprindeligt kritisk over for at få ID-numre på uniformerne. Men nu er tonen en anden. »Jeg har ikke hørt nogen politifolk overhovedet kritisere det,« siger formanden for Politiforbundet. Numrene benyttes ifølge klageinstans i stigende grad i klagesager.