Politiforbund: Forløb for to ledere har været forfærdeligt

Politiforbundet giver støtte til de to politiledere, der tirsdag er blevet tiltalt for at have løjet i retten om Tibetsagen.

- De får selvfølgelig advokatbistand fra vores side, siger forbundets formand, Claus Oxfeldt.

Han understreger, at han ikke vil tage stilling til selve straffesagen. Og han lægger også vægt på, at der foreløbig kun er tale om et anklageskrift, og at sagen nu skal afgøres af retten.

- Jeg synes, det er enormt trist, for det er to meget dygtige og meget erfarne politifolk, siger Claus Oxfeldt om vicepolitiinspektør Claus Hjelm Olsen og politikommissær Henrik Oryé.

Det var i efteråret 2015, at de to blev anmeldt til Den Uafhængige Politiklagemyndighed for at have løjet i retten. Godt et år senere blev de to sigtet. Og nu - altså efter et næsten tre år langt forløb - er der altså rejst en straffesag.

- Det har været et forfærdelig hårdt forløb for dem, siger Claus Oxfeldt.

Begge mænd nægter sig skyldige i at have afgivet falsk forklaring for retten.

De udtalte sig i et retsmøde i Københavns Byret i august 2013, da seks demonstranter havde anlagt sag om ulovlig frihedsberøvelse i forbindelse med den kinesiske præsidents besøg i 2012.

De seks ville blandt andet udtrykke deres holdning til Kinas behandling af Tibet. Flere af dem ville vifte med Tibets flag, men oplevede, at politiet greb ind.

Den ene af de seks blev således frihedsberøvet i en time i Kongens Have. Betjente beordrede ham til at lægge flaget ned på jorden. En anden blev fjernet ved Langelinie, da hun uden grund blev mistænkt for besiddelse af narkotika.

Problemet er ifølge Statsadvokaten i København, at de to politiledere som vidner og efter at være indskærpet pligten til at tale sandt, bevidst løj om politiets indsats.

/ritzau/