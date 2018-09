Politifolks bommert udløser ny straffesag i Svendborg

Retten i Svendborg har torsdag besluttet at pille et anklageskrift fra hinanden, da det blev afsløret, at to vidner fra politiet havde forberedt sig på en ulovlig måde.

I forbindelse med domsafsigelsen har retten afvist at tage stilling til to af forholdene i anklageskriftet. De skal udskilles og behandles forfra, oplyser en af forsvarerne i sagen, advokat Ulrik Sjølin.

Forholdene drejer sig om vold mod politiet og om trusler mod politiet. I retten skulle flere betjente forleden vidne om, hvad de havde oplevet.

Men undervejs viste det sig, at to politifolk havde læst afhøringsrapporterne, inden de skulle vidne. Dette er i strid med en instruks fra landets øverste anklagemyndighed, og forsvareren forlangte derfor en indgriben fra retten. Den kom så torsdag.

»Dette er absolut et problem for politi og anklagemyndighed,« siger advokat Ulrik Sjølin.

»Forløbet undrer mig meget. Dels at politifolk åbenbart ikke kender reglerne. Og dels at den mødende anklager ikke greb ind, da det kom frem i retten,« siger advokaten.

Han henviser til, at anklageren har en forpligtelse til at sikre den såkaldte legalitet - altså at en sag føres i overensstemmelse med reglerne.

I Rigsadvokatens instruks om »Kvalitet og legalitet i straffesagsbehandlingen« er reglen formuleret ret klart:

»Et vidne har ikke adgang til inden afhøringen i retten at gennemlæse en politirapport om vidnets tidligere forklaring til politiet. Det gælder for alle vidner, herunder polititjenestemænd.«

»Det er en grundlæggende regel, som skal sikre retssikkerheden,« siger Ulrik Sjølin.

Retsformanden har torsdag bestemt, at hun vil være inhabil ved den nye sag - og har i øvrigt ifølge advokaten henvist til et forsigtighedsprincip.

Onsdag ønskede anklageren i sagen, anklagerfuldmægtig Christian Nielsen fra Fyns Politi, ikke at kommentere problemet.

/ritzau/