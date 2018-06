Politifolk står frem: »Alle, der har været mere end 20 minutter i politiet, ved, at det er sådan, vi gør«

Politiet har brudt grundloven under flere kinesiske besøg end hidtil kendt. Ifølge en række politikilder har det været fast praksis at skærme demonstranter fra kinesiske VIP-gæster. »Vi skar deres ytringsfrihed væk,« fortæller én af dem, Torben Juel Eriksen, der var med til at sikre et kinesisk besøg i 1995 efter møder med kinesiske embedsmænd og en PET-agent. Justitsministeriet vil kulegrave kinesiske besøg siden 1995.