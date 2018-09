Politiets teori: Skyderi på åben gade var et internt bandeopgør

Det var angiveligt en intern uoverensstemmelse mellem to personer i en bande, der tirsdag fik en eller flere gerningsmænd til at affyre flere skud på åben gade i Herlev.

Sådan lyder vurderingen fra politiinspektør ved Københavns Vestegns Politi, Mikael Wern, der ikke ønsker at uddybe, hvilken gruppering der er tale om.

»I forbindelse med skyderiet efterforsker vi en persongruppe, der holder til dels på Vestegnen dels i København og i den nordlige ende af Midt- og Vestsjællands Politikreds. Derfor er vi i meget tæt kontakt med Københavns Politi, Midt- og Vestsjællands Politi og Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter,« siger Mikael Wern.

Til Ritzau siger politiinspektør i Københavns Politi Torben Svarrer:

»Vi ved, at der er nogle uoverensstemmelser i en gruppering.«

Anmeldelsen om skud i Herlev kom kl. 21.25, og politiet har siden kunnet kortlægge, at der blev affyret i alt ti skud fra en sølvfarvet Audi mod en sort Polo personbil.

Det første blev affyret i krydset mellem Herlev Ringvej og Tornerosevej og fik føreren af Poloen til at lave en U-vending og køre mod krydset mellem Herlev Hovedgade og Herlev Ringvej. Ved krydset blev Poloen igen beskudt og kørte ind i en lygtepæl, hvorefter føreren flygtede til fods.

Han blev ikke ramt, og vendte sidenhen tilbage til gerningsstedet, hvor politiet forsøgte at afhøre ham.

»I de her sager, hvor det er det kriminelle miljø, vi har at gøre med, er de typisk meget, meget lidt orienteret mod at berige os med informationer,« siger Mikael Wern.

Politiet ønsker ikke at oplyse, hvorvidt manden i forvejen var kendt af politiet.

Natten til onsdag blev der fundet en udbrændt Audi i Haslev på Midtsjælland, og politiet er i øjeblikket i færd med at undersøge, om bilen kan sættes i forbindelse med skyderiet i Herlev.

Ingen er endnu anholdt i sagen.

To skyderier på få timer

Godt en time efter skyderiet i Herlev måtte politiet igen rykke ud - denne gang i København - hvor meldingen gik på et skyderi ved Lygten på grænsen mellem Nørrebro og Københavns Nordvestkvarter.

Ifølge politiet blev der her affyret mellem fire og otte skud, og en 34-årig mand blev skudt i begge arme. Heller ikke her er gerningsmanden fanget.

Hvorvidt der kan være en sammenhæng mellem de to skyderier, undersøger politiet i øjeblikket.

»Det er klart, at når vi ser skyderier med så kort mellemrum, samarbejder vi tæt med de andre politikredse og Rigspolitiet for at se, om der sammenhæng. Det er det, vi nu efterforsker,« siger politiinspektøren hos Vestegnens Politi og nævner et skyderi på Ishøj Parkvej i søndags og skyderiet på grænsen ved Lygten tirsdag som nogle af dem, der indgår i den konkrete efterforskning.

I forsommeren blussede flere konflikter op i det kriminelle miljø omkring Storkøbenhavn.

På Vestegnen var der ifølge politiet tale om tre forskellige konflikter, hvoraf den ene trak tråde til Københavns Politikreds. Der er ifølge politiet ikke umiddelbart noget, der tyder på, at det er en af de konflikter, der er blusset op på ny.

Københavns Vestegns Politi har som følge af nattens skyderier intensiveret patruljeringen flere steder i politikredsen, bl.a. i Herlev. Politiet opfordrer desuden vidner til at henvende sig.