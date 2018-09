Politiet undersøger muligt drab ved boligkarré i Storkøbenhavn

Politiet undersøger mistænkeligt forhold ved boligkarré

Et område ved en boligkarré i Brønshøj har siden 20-tiden søndag aften været afspærret på grund af "et mistænkeligt forhold". Det oplyser efterforskningsleder Rene Jensen fra Københavns Politi kort efter midnat.

Mandag formiddag oplyser Københavns Politi til Berlingske, at det drejer sig om et muligt drab og at man har anholdt en yngre mand, som politiet nu overvejer at forsøge at få varetægtsfængslet.

Politiet modtog kl. 19.41 en anmeldelse om, at »der er noget derude«, siger oplyste vagtchefen søndag aften til Ritzau.

Efterfølgende afspærrede politiet et område omkring en boligkarré på adressen Kildeager i Husum. Politiet arbejder mandag formddag stadig på stedet med tekniske undersøgelser.

Hundepatruljer har også været i aktion.

Politiet har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger om sagen.

Dødstallet stiger til 17 som følge af stormen Florence

Dødstallet efter stormen Florence, der i weekenden ramte det sydøstlige USA, er natten til mandag dansk tid steget til 17.

Blandt de omkomne er en tre måneder gammel baby, der blev dræbt, da et træ landede oven på en campingvogn i delstaten North Carolina. Det oplyser myndighederne.

En 23-årig mand er druknet i delstaten South Carolina, da en pickuptruck, som han var passager i, kørte i en grøft langs en oversvømmet vej. Det oplyser en retsmediciner i Georgetown County. Føreren af bilen og en anden passager overlevede ulykken.

En mand vandrer gennem de vandmasser, som den tropiske orkan Florcene har bragt med sig i Dillon, South Carolina, USA.

Den 23-årige mand blev det fjerde dødsoffer i South Carolina. Tidligere omkom et ægtepar af kulilteforgiftning, da de i et forsøg på at få strøm havde tændt en generator indendørs.

Et andet sted i delstaten omkom en 30-årig kvinde, da hun mistede kontrollen over sin bil og ramte et væltet træ.

I nabostaten North Carolina er mindst 11 mennesker omkommet på grund af det voldsomme uvejr.

Samtidig siger en indsatsleder i Columbus County i det sydøstlige North Carolina, at omkring 90 mennesker er blevet reddet fra oversvømmede områder.

Et ældre ægtepar var fanget på loftet i deres hus i byen New Bern i 17 timer, før de blev reddet i sikkerhed. I mellemtiden var huset blevet fyldt med vand.

Mange af de, der er blevet reddet i vandmasserne, er bilister, der er blevet overrasket over den høje vandstand på vejene, og som derfor skal have hjælp til at komme ud af deres biler, oplyser indsatslederen, oplyser myndighederne i USA.

- Vinden hamrede mod vores hus, og jeg tænkte bare, at hvis taget røg af, så ville det være ude med os, fortalte 71-årige Patricia Dixon efterfølgende.

Floder og andre vandløb er steget betydeligt på grund af voldsomme regnskyl.

Flere steder i de ramte områder er der ingen elektricitet.

/ritzau/AP

Komediedrama med Viggo Mortensen vinder stor pris i Toronto

Skuespillerne Mahershala Ali, Linda Cardellini og Viggo Mortensen, der alle tre spiller med i filmen »Green Book«, under et interview i forbindelse med den internationale filmfestival i Toronto.

Komediedramaet "Green Book" med Viggo Mortensen og Mahershala Ali i hovedrollerne har søndag vundet publikumsprisen på Toronto International Film Festival. Det skriver nyhedsbureauet AFP, der mener, at publikumsprisen i Toronto gør "Green Book" til en overraskende oscarkandidat.

Filmen følger den italiensk-amerikanske udsmider Tony "Lip" Vallelonga spillet af Viggo Mortensen, der får arbejde som chauffør og sikkerhedsvagt for den afroamerikanske pianist Don Shirley spillet af Mahershala Ali.

De to følges ad op gennem det sydlige USA i 1960'erne, fordi det er for farligt for den klassiske pianist at rejse alene.

Filmen er instrueret af Peter Farrelly, der er kendt for blandt andet "Dum og dummere" og "Vild med Mary".

- Det er fantastisk. At vinde denne pris overgår min vildeste fantasi, siger instruktøren om publikumsprisen.

"Green Book" er baseret på en sand historie og er fortællingen om Don Shirley, der er søn af jamaicanske immigranter. Han er både velklædt og taler perfekt engelsk, og på ydersiden står han og Tony "Lip" Vallelonga i skarp kontrast til hinanden.

På deres turné gennem sydstaterne dykker Don Shirley og den rapkæftede Tony "Lip" Vallelonga ned i tunge emner som racerelationer, og filmen bruger humor til at mane fordomme og diskrimination i jorden.

Med sig har de bogen "The Negro Motorist Green Book", der fra 1936 til 1966 udkom som en årlig guide for afroamerikanske rejsende. De bruger bogen til at finde sikre hoteller og restauranter i det raceadskilte syd.

Toronto International Film Festival er den største filmfestival i Nordamerika og traditionelt en vigtig spiller forud for den store oscaruddeling i februar.

Torontos publikumspris er blevet uddelt siden 1978 og er ofte en indikator for, hvordan det kommer til at gå til oscarshowet.

Mange vindere af publikumsprisen på Toronto International Film Festival har siden vundet en Oscar for bedste film. Det gælder blandt andet "American Beauty," "Slumdog Millionaire," "Kongens store tale," "Argo," "12 Years a Slave" og "Spotlight."

/ritzau/AFP

Britisk politi afviser spor af Novichok på restaurant

Britisk politi rykkede søndag aften talstærkt ud til en restaurant i byen Salisbury, efter to mennesker var blevet syge efter at have spist der.

Restauranten og det omkringliggende område blev afspærret.

Salisbury er den by, hvor den russiske eksspion Sergej Skripal og hans datter i marts blev forgiftet af den russiske nervegift Novichok.

Politiet tog derfor heller ingen chancer, da to de spisende gæster - en mand og en kvinde - blev syge.

Natten til mandag dansk tid oplyser politiet, at der ikke er beviser for, at parret på restauranten har været i kontakt med nervegiften Novichok.

- Vi kan nu bekræfte, at der er intet, der tyder på, at Novichok var involveret i hændelsen, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Manden og kvinden er dog fortsat indlagt til observation, oplyser politiet.

Ud over Sergej Skripal og hans datter, der begge overlevede angrebet med den farlige Novichok-nervegift, blev et britisk par senere udsat for giften.

Det skete i juni, da en 45-årig mand og en 44-årig kvinde faldt om i deres hjem i Amesbury, der ligger få kilometer fra Salisbury. Kvinden døde otte dage senere, mens manden overlevede.

Manden har forklaret, at han fandt en parfumeflaske, som han tog med hjem til sin kæreste. Undersøgelser viste senere, at der var Novichok i flasken.

Den britiske regering beskylder to russiske efterretningsagenter for at have angrebet Sergej Skripal og hans datter.

De to mænd ankom ifølge politiet til Gatwick-lufthavn fra Moskva 2. marts og boede på City Stay Hotel i Bow Road i det østlige London. Derpå tog de til Salisbury 4. marts, hvor der blev smurt nervegift på den tidligere spions dør.

Ruslands regering har afvist, at den var involveret i angrebet.

Kreml har gentagne gange sagt, at Rusland ikke har kendskab til angrebet, og russerne siger, at de ikke har til hensigt at undersøge de beskyldninger, som briterne har rettet mod to navngivne russiske statsborgere.

/ritzau/Reuters

Verdens første brinttog på skinner: Udleder kun vanddamp

De nye tog - som har en topfart på 140 kilometer i timen og er usædvanligt stille sammenlignet med almindelige tog - skal forbinde byerne Bremervörde, Cuxhaven, Bremerhaven og Buxtehude.

En energiteknologisk verdenspremiere finder mandag sted i den nordtyske delstat Niedersachsen.

Her tages verdens første brinttog nemlig i brug. Det skriver firmaet bag togene, Alstom, i en pressemeddelelse.

The Coradia iLint heralds a new era in #emissionfree rail transport. Henri Poupart-Lafarge takes the stage as the world’s first #hydrogen train enters passenger service in Lower Saxony in @bremervoerde:https://t.co/85xfAHnSx3 @althusmann @BMVI @NdsLandesReg #InnoTrans2018 ⬇ pic.twitter.com/ky7EIlwlWN — Alstom (@Alstom) 16. september 2018

Togene - som har en topfart på 140 kilometer i timen og er usædvanligt stille sammenlignet med almindelige tog - skal forbinde byerne Bremervörde, Cuxhaven, Bremerhaven og Buxtehude.

Projektet har interessante perspektiver, mener professor og sektionsleder ved DTU Energy Peter Vang Hendriksen.

- Det er en af de mulige veje til at gøre transportsektoren mere bæredygtig. Derfor synes jeg, at det er et meget spændende projekt, siger han.

Oven på toget opbevares brinten i tanke, og brændselsceller omdanner brint og ilt til elektricitet, som ved hjælp af en elektromotor får toget til at bevæge sig fremad.

Processen skaber vanddamp, som umiddelbart er ganske uskadeligt miljømæssigt, skriver det regionale tyske medie NDR.

Den brint, som togene benytter, er ifølge tyske Welt.de et biprodukt fra kemisk produktion.

Teknologien har dog fortsat nogle problemer i forhold til både økonomi og bæredygtighed, forklarer DTU-professoren.

- Meget af den brint, der benyttes i energisektoren kommer fra naturgas. Aktuelt arbejder man på at udvikle mere miljøvenlige alternativer baseret på elektrolyse, men der er endnu et stykke vej, siger Peter Vang Hendriksen.

- Al ny teknologi er dyr, og for disse tog er det store spørgsmål økonomien. Derfor bliver det spændende at se, hvordan regnestykket kommer til at se ud, når de har kørt et stykke tid.

Det franske selskab Alstom står i samarbejde med delstatsregeringen bag projektet.

Ifølge Alstom kører toget 1000 kilometer på en optankning. Det er nok til en dags brug på den omtrent 100 kilometer lange strækning.

Togene bliver i første omgang tanket op på en mobil brinttankstation, og senere vil man oprette et permanent anlæg til produktion af brint.

Firmaet selv kalder nyheden for en "revolution for fremtidens mobilitet".

Helt så begejstret er DTU-professoren ikke, men det er en teknologi, som også er interessant for Danmark.

- I Danmark er vi gået i gang med en elektrificering af jernbanenettet. Det er i mine øjne en fornuftig måde at få mere bæredygtig togdrift her i landet, siger han.

- Men der kan være dele af nettet, hvor elektrificering ikke kan betale sig, og her er både tog med batterier og brinttog en mulighed.

Søndag blev togene officielt indviet. Fra mandag kører to af slagsen rundt i den nordtyske delstat.

Frem mod 2021 vil Alstom producere i alt 14 brinttog, der skal bidrage til togdriften i området og på længere sigt erstatte dieseltog på skinnerne i området.

Tyskland har over de seneste år investeret flere milliarder i brintteknologi.

Delstaten Niedersachsen har ifølge det tyske nyhedsbureau dpa støttet projektet med godt 600 millioner kroner.

/ritzau/

Republikanske senatorer kræver højesteretsafstemning udsat

Flere republikanske senatorer kræver nu, at afstemningen om Brett Kavanaugh som ny højesteretsdommer bliver udsat, indtil den kvinde, der hævder at have været udsat for et overgreb af Kavanaugh, har forklaret sig over for Senatets retsudvalg.

Det skriver avisen The Washington Post, der søndag bragte et interview med kvinden, der står bag anklagerne, Christine Ford.

Det er de to afgående senatorer Jeff Flake og Bob Corker, der mener, at afstemningen skal udsættes. Dermed slutter de sig til koret af demokratiske senatorer, der slår til lyd for det samme.

- Jeg har gjort det klart, at jeg ikke mener, at vi skal gennemføre afstemningen torsdag, hvis vi endnu ikke har hørt hendes side af historien eller undersøgt det her nærmere, siger Jeff Flake til avisen.

- Jeg mener ikke, at vi kan stemme, før vi har gravet dybere i sagen.

Jeff Flake er en de største republikanske kritikere af Trump. Han er valgt i Arizona, og er af medlem af Senatets retsudvalg.

Senator Bob Corker udtaler i en pressemeddelelse, at en udsættelse af afstemningen "vil være bedst for alle involverede, inklusive Kavanaugh".

- Men hvis hun vil høres, skal det ske hurtigst muligt, lyder det fra Corker.

Afstemningen om Brett Kavanaugh som ny højesteretsdommer er planlagt til torsdag.

/ritzau/

4000 demonstrerer mod kulminedrift i gammel tysk skov

Otte personer, herunder tre politibetjente, blev såret under en stor demonstration i skoven Hambacher i det vestlige Tyskland søndag.

Ifølge politiet deltog 4000 mennesker i demonstrationen mod et energiselskabs planer om at jævne dele af den gamle skov med jorden for at drive kulminedrift.

Protestgrupper har sat antallet af demonstranter til mellem 5000 og 9000.

Situationen eskalerede midt på eftermiddagen, da omkring 200 mennesker brød gennem en politibarriere for at komme ind i skoven. I alt blev 14 personer anholdt søndag.

Siden torsdag har der været sammenstød mellem politi og demonstranter, efter politiet indledte en operation for at rydde en protestlejr bestående af træhuse.

34 personer blev anholdt lørdag.

Den tyske energigigant RWE, der ejer Hambacher-skoven, har planer om at rydde 100 hektar jord for at drive brunkulminedrift. Brunkul anses for at være et af de mest forurenende fossile brændstoffer.

Rydningen begynder efter planen i oktober.

Hambacher-skoven er hjemsted for bøge- og egetræer, der er flere hundrede år gamle, samt en særlig art flagermus, der er beskyttet.

Miljøaktivister besatte første gang skoven for seks år siden.

/ritzau/dpa

Vrede ungarere protesterer mod regeringsleder Viktor Orbán

Demonstrationen kommer samme uge, som Europa-Parlamentet stemte for at indlede en artikel syv-procedure mod Ungarn for overtrædelser af EU-værdier såsom retsprincipper. 448 stemte onsdag for betænkningen, mens 197 stemte imod.

Op mod 1000 mennesker var søndag samlet i Ungarns hovedstad, Budapest, for at protestere mod landets premierminister, Viktor Orbán.

Demonstranterne krævede blandt andet, at landets regering viser respekt for demokratiske rettigheder og andre EU-værdier.

- Europa stod sammen med os, nu er det vores tur, lød det blandt andet.

EU-traktatens såkaldte atombombe-paragraf kan ultimativt ende med at fratage Ungarn stemmeretten.

Hvis Ungarns regering skal fratages stemmeretten, kræver det et enstemmigt krav fra medlemslandene. Det findes ikke. Polen har slået fast, at landet vil forsvare Ungarn.

Ungarns regeringsførelse blev tirsdag debatteret i Europa-Parlamentet, hvor også Orbán var til stede. Her fik han syv minutter til at forvare sin regerings omstridte politik.

Men endnu engang haglede kritikken ned over tilstandene i Ungarn.

Judith Sargentini, der står bag betænkningen, modtog stående ovationer i Europa-Parlamentet, da det stod klart, at den gik igennem.

- Ungarn lever ikke op til sine forpligtelser for at være med i EU. Ungarn har gjort de uafhængige medier stille og erstattet uafhængige dommere med dommere, der har tætte bånd til regimet, sagde hun og tilføjede:

- Det er vores pligt at handle.

Talsmand for Ungarns regering Zoltan Kovács har tidligere kaldt EU's kritik af Ungarn for "en heksejagt".

54-årige Orbán var premierminister i Ungarn fra 1998 til 2002 og igen siden 2010. Han er leder af det konservative parti Fidesz.

Partiet fik ved valget i 2010 to tredjedele af pladserne i det ungarske parlament. Det betød, at det kunne gennemføre en omstridt grundlovsændring, der blandt andet gav regeringen mere kontrol over retsvæsnet.

Premierministeren har flere gange været på kant med EU - særligt i forhold til fordelingen af asylansøgere mellem medlemslandene.

/ritzau/Reuters

Ægtepar køber et af USA's mest ikoniske magasiner

Iværksætteren Marc Benioff og hans hustru, Lynne, har købt Time Magazine for 190 millioner dollar. Det rapporterer erhvervsavisen Wall Street Journal natten til mandag dansk tid.

En af USA's ældste og mest kendte nyhedspublikationer - Time Magazine - er blevet solgt til iværksætteren Marc Benioff og hans hustru, Lynne, for 190 millioner dollar. Det rapporterer erhvervsavisen Wall Street Journal natten til mandag dansk tid.

- Vi er beærede over at tage ansvaret for en af verdens mest vigtige medieselskaber og en af de mest ikoniske, udtaler ægteparret.

Magasinet er flagskibet i mediekoncernen Time Inc., der for næsten otte måneder siden blev overtaget af Meredith Corp for 1,8 milliarder dollar.

I marts satte den nye ejer fire publikationer til salg. Deriblandt Time Magazine.

En medieanalytiker vurderede over for Bloomberg News, at frasalget bundede i, at "Meredith har aldrig brudt sig om ugemagasin-forretningen, fordi det redaktionelle indhold meget hurtigt bliver gammelt".

De tre øvrige, der endnu ikke er fundet en køber til, er Fortune, Money og Sports Illustrated.

Men Meredith oplyser søndag, at det forventer at lukke de tre handler i den nærmeste fremtid, skriver Bloomberg News.

Marc Benioff har skabt sig en milliardformue som en af fire personer, der i 1999 stiftede Salesforce.com. It-firmaet beskrives af nyhedsbureauet AP som en "pioner inden for cloudcomputing".

Benioff ejer fem procent af aktierne og pengemagasinet Forbes anslår hans formue til 6,7 milliarder dollar.

Med købet af Time Magazine går han i fodsporene på Amazon-stifteren Jeff Bezos og andre it-milliardærer, som overtager printpublikationer, der har det svært i den digitaliserede verden.

Jeff Bezos trådte ind i sin nye rolle som "mediebaron", da han i 2013 købte den hæderkronede og 140 år gamle avis Washington Post for cirka 250 millioner dollar.

Det første nummer af Time Magazine blev trykt i marts 1923 og solgte 9000 styk ifølge Brittanica.com.

Ugemagasinet har en international læserskare og kan købes i adskillige lande.

/ritzau/