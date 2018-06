Politiet undersøger anmeldelser om skud i Husum: Flere personer meldes ramt

Københavns Politi er onsdag aften rykket ud til Husum efter anmeldelser om skyderi i området.

»Vi får flere anmeldelser om, at der er affyret skud,« fortæller vagtchef Henrik Brix.

Politiet fik anmeldelserne klokken 21:39, og kan kort før klokken 22 ikke oplyse meget mere.

»Vi er stærkt på vej ud for at undersøge sagen nærmere,« siger vagtchefen.

Over for Ekstra Bladet bekræfter politiet, at det har fået anmeldelser om ramte. Derfor undersøger politiet nu forskellige hospitaler i nærheden.

Derudover har Københavns Vestegns Politi sendt betjente til Herlev Hospital. Det sker dels for at tjekke for eventuelle skudofre, men også for at opretholde sikkerheden i området, oplyser vagtchef Brian Holm til Ritzau.

Vidner har fortalt, at flere biler er set køre væk, men det er uvist, om de har noget at gøre med skuddene.

/ritzau/