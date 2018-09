Politiet udsteder forbud mod Loyal To Familia

Politiet nedlægger et foreløbigt forbud mod banden Loyal To Familia (LTF).

Forbuddet er gældende, inden sagen om bandens eventuelle endelige opløsning skal for retten.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

»Anklagemyndigheden i Københavns Politi har vurderet, at LTF er en forening, som har en voldelig og kriminel adfærd af så grov karakter, at der straks bør gribes ind med et administrativt forbud,« siger Ida Sørensen, chefanklager i Københavns Politi.

Forbuddet, der er landsdækkende, træder i kraft med det samme, og det betyder ifølge Københavns Politi, at det nu er strafbart at »videreføre foreningen«. Det indebærer, at man fremover vil kunne blive anholdt og sigtet for at bære synlige LTF-kendetegn på eksempelvis tøj eller kasketter.

Politiet får med forbuddet også mulighed for at forbyde enkeltpersoner med tilknytning til LTF at opholde sig på bestemte steder.

Strafferammen for en overtrædelse af forbuddet er op til to års fængsel.

»Med forbuddet her får vi endnu et redskab i kampen mod LTF, der kan være med til effektivt at fjerne LTF fra gadebilledet og begrænse gruppens kriminelle adfærd. Vi kan fra i dag nu sigte LTF-medlemmer for at videreføre en ulovlig forening, og vi kan slå ned på deres utryghedsskabende manifestationer i det offentlige rum,« lyder det fra Michael Kjeldgaard, politiinspektør i Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter, i pressemeddelelsen.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) anmodede i august REigsadvokaten og RIgspolitiet om at undertsøge mulighederne for at få LTF opløst.