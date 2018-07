Politiet udsender advarsel til unge før studiestart: I risikerer at blive snydt

Lyt til fornemmelsen i din mave, og lad dig ikke presse.

Sådan lyder nogle af de overordnede råd fra politiet, som har udsendt en række retningslinjer, der skal hjælpe unge med at navigere rundt på boligmarkedet, så de ikke ryger i svindlernes fælder i forbindelse med studiestart.

Natten til lørdag fik 64.942 ansøgere at vide, at de var blevet optaget på en af de videregående uddannelser, de havde søgt om optagelse på. Det markerede samtidig startskuddet til en vild jagt efter en bolig i den by, de skal læse i.

Men hvert år bliver flere unge snydt af boligsvindlere – ofte endda for mange penge, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse. For mange unge kan det nemlig være fristende at overføre et depositum, inden man har fået nøgle eller kontrakt i hånden, fordi markedet er så presset.

Derfor er det vigtigt at bevare sin sunde fornuft og være kritisk, så hverken de unge selv – eller deres forældre – bliver udsat for bedrageri, fortæller specialkonsulent Christian Østergård fra Syd- og Sønderjyllands Politis Kriminalpræventive Sekretariat.

Gode råd til at undgå svindlernes fælder Når du søger bolig: – Er der stavefejl og dårligt sprog i annoncen eller på hjemmesiden, eller virker materialet på anden måde uprofessionelt, for eksempel fordi der er tale om ringe grafisk arbejde? Det kan være et tegn på snyd. Ring eventuelt til personerne eller firmaet bag hjemmesiden og krydstjek oplysningerne. – Er boligen urealistisk billig? Det kan også være et tegn på snyd. – Søger du efter bolig på en hjemmeside, hvor det er gratis at indrykke annoncer? Vær opmærksom på, at den gratis service måske også lokker de mere useriøse udlejere frem. Der er mindre risiko for at blive snydt, hvis du søger bolig på en hjemmeside, der er etableret og troværdig. Det er dog ikke nogen garanti for, at du ikke kan blive snydt. Når du er i kontakt med udlejeren: – Er udlejeren den, han udgiver sig for? Kan du se, hvilket nummer udlejeren ringer/sms’er fra? Tjek oplysningerne på for eksempel krak.dk. Sender vedkommende sms'er via websites? Det kan være et tegn på snyd. – Taler du med den rigtige udlejer? Tjek, hvem der ejer boligen. Det kan du gøre på Erhvervsstyrelsens hjemmeside www.boligejer.dk. Når du indgår aftale om lejemålet: – Mød din udlejer ansigt til ansigt. Og overfør aldrig penge, før du har en underskrevet lejekontrakt. – Læs altid kontrakten grundigt igennem, inden du skriver under. Lad dig ikke presse til at skrive under. – Betal aldrig penge under bordet. Det er dels ulovligt, dels har du ingen juridisk mulighed for at få pengene retur, hvis du er blevet snydt. – Betal aldrig depositum kontant eller uden at have set din kommende bolig. Du kan eventuelt sætte pengene ind på en spærret konto – og dermed over for udlejeren garantere, at du kan betale depositum – og efterfølgende lave en kontooverførsel, så modtageren kan spores. – Vær særligt opmærksom, hvis du bliver bedt om at benytte udenlandske betalingstjenester, og undersøg, om overførslen kan føres tilbage i tilfælde af svindel. – Vær også meget på vagt, hvis udlejer beder om at få indbetalt indskud/depositum på en udenlandsk konto. Mange falske udlejere har konti i udlandet, og når først pengene er overført til en udenlandsk konto, er de svære at få tilbage. Du hæfter selv ved overførsler, i modsætning til når du bruger dit dankort. Hvis det går galt: – Kontakt omgående dit pengeinstitut for at forsøge at få overførsel af depositum/husleje stoppet. Saml alle dokumenter i sagen og anmeld svindlen til politiet. Ring 1-1-4, eller benyt anmeldelsesblanketten på www.politi.dk. Kilde: Syd- og Sønderjyllands Politi. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

»Har du først overført penge til en kriminel, der udgiver sig for at være udlejer, er der meget stor risiko for, at alt er tabt. Vedkommende opererer måske fra udlandet, hvor det kan være yderst vanskeligt at få sagen efterforsket, vedkommende anholdt og pengene igen,« siger han og tilføjer:

»Men er du årvågen som boligsøgende, er det vanskeligere for en svindler at snyde én.«

Politikredsen har derfor opstillet en række råd, som du kan følge for at undgå at ryge i boligsvindlernes fælder.

Ét råd går dog igen i dem alle:

»Brug din sunde fornuft og mavefornemmelse. Hav is i maven, og lad dig ikke presse. Hvis et tilbud virker for godt til at være sandt, så er det det sikkert også,« lyder det.