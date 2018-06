Politiet: To mænd brød ind og påsatte brand på rådhus

To mænd bliver lørdag eftermiddag fremstillet i et grundlovsforhør, hvor de er sigtet for at have påsat en brand på rådhuset i Grenaa.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det er to mænd på 37 og 33 år. De er begge fra Grenaa.

Østjyllands Politi modtog natten til onsdag en anmeldelse om, at der var brand på rådhuset. Brandvæsenet fik slukket branden, der resulterede i omfattende røg- og brandskader på dele af bygningen.

Ret hurtigt efter oplyste politiet, at der formentlig var tale om en påsat brand af en eller eller flere indbrudstyve.

På baggrund af blandt andet borgerhenvendelser er det nu lykkes politiet at finde frem til de to personer, som formodes at stå bag branden.

De blev begge anholdt fredag.

Det vides ikke, hvordan de to forholder sig til sigtelsen.

Ingen kom til skade i forbindelse med branden.

Grundlovsforhøret ved Retten i Randers begynder klokken 13.

/ritzau/