Politiet tager dna-prøver hos mistænkte bag stenkast

En 32-årig mand er blevet kvalt i forbindelse med et slagsmål i en lejlighed på et vandrehjem i landsbyen Svenstrup i Sydvestsjælland.

Forbrydelsen fandt sted onsdag eftermiddag, og Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har efterfølgende anholdt en 53-årig mand for drabet.

Vicepolitiinspektør Søren Ravn-Nielsen oplyser torsdag, at de to mænd kendte hinanden, men at de ikke var i familie.

»De har været i håndgemæng, og den ene afgår så ved døden,« siger vicepolitiinspektøren.

Mændene var alene i lejligheden, da de kom op at slås. Ifølge Søren Ravn-Nielsen er de begge kendt af politiet i forvejen. Han ønsker dog ikke at sige, hvad de tidligere har lavet.

På samme måde er det også for tidligt at udtale sig om, hvorfor mændene kom op at slås.

»Vi er stadig i gang med efterforskningen. Der skal foretages afhøringer, og gerningsstedet skal undersøges,« siger Søren Ravn-Nielsen.

Det var borgere i området, der klokken 17.15 hørte spektakel fra lejligheden og valgte at slå alarm.

Da politiet nåede frem, fandt betjente den 32-årige livløs. Han blev forgæves forsøgt genoplivet. Senere blev han erklæret død på Slagelse Sygehus.

Torsdag har en dommer i Næstved valgt at varetægtsfængsle den 54-årige. Foreløbigt skal han sidde fængslet i fire uger, oplyser anklagemyndigheden i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

I retsmødet nægtede manden sig skyldig. Alligevel undlod han at kære fængslingen til landsretten, skriver TV Øst, der desuden bemærker, at den fængslede i retten ikke havde synlige mærker efter kamp.

Størstedelen af grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre. Men blandt andet kom det ifølge TV Øst frem, at den 53-årige tidligere er dømt i to straffesager.

/ritzau/