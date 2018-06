Politiet snupper 130 kilo hash og anholder 111 på Christiania

Politiets indsats på Christiania har resulteret i fund af 130 kilo hashprodukter og over 18.000 joints, mere end 600.000 kroner samt anholdelse af 111 personer, hvoraf 44 er fængslet.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

»Vi gør alt for at stække den organiserede hashhandel på Christiania, og indsatsen giver gode resultater. De mange sigtelser og fængslinger påvirker pusherne og deres bagmænds muligheder for at fortsætte den ulovlige virksomhed, der skaber stor utryghed. Derfor fastholder vi presset og fortsætter kampen mod den åbenlyse organiserede hashhandel,« siger Anne Tønnes, politidirektør ved Københavns Politi, i pressemeddelelsen.

Politiet øgede indsatsen på fristaden fra 25. maj.

Mens politiet har øget fokus mod sælgerne på Christianias Pusher Street, har man også valgt at slå hårdere ned på køberne.

»Køb af hash er ikke alene ulovligt - det understøtter også en organiseret kriminalitet. Samtidig tror mange fejlagtigt, at det er lovligt at besidde hash til eget forbrug. Vi har derfor også fokus på køberne i området,« siger Anne Tønnes.

/ritzau/