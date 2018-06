Politiet slap for stor bålballade til sankthans

Mange borgere måtte lørdag aften undvære synet af og varmen fra det traditionelle, store sankthansbål, som på grund af forbud mod afbrænding i en lang række kommuner ikke kunne blive en realitet.

Og ifølge politiet var der kun ganske få, der lod sig friste til at trodse forbuddet og antænde ulovlige bål. Det viser en rundringning til landets politikredse.

Fire steder på Sjælland og fire steder i Midt- og Vestjylland har politiet sigtet personer for overtrædelse af forbud mod afbrænding eller en anden overtrædelse af afbrændingsbekendtgørelsen.

I København var det et bål i Valbyparken, der udløste en sigtelse. Her havde fem unge enten ignoreret eller overset det gældende afbrændingsforbud.

Hos Midt- og Vestsjællands Politi blev der rejst sigtelser for overtrædelser af afbrændingsforbuddet i Køge, Roskilde og Stevns.

Politiet i Midt- og Vestjylland fortæller, at det har været ude ved fire ulovlige bål. Der er ikke forbud mod afbrænding i nogen af kommunerne i politikredsen, men brandvæsenet vurderede alligevel, at bålene udgjorde en fare.

- Vi sigter på baggrund af den vejledning, vi får fra indsatslederen ved brandvæsnet. Indsatslederen tilkalder politiet, hvis det vurderes, at der er tale om noget kriminelt, siger vagtchef Allan Riis.

- Bålafbrændingerne var ikke inden for rammerne af afbrændingsbekendtgørelsen, fortsætter han.

Foruden de anmeldelser, der har ført til sigtelser, har der også været andre anmeldelser om bål, som viste sig ikke at være ulovlige. Både i Midt- og Vestjyllands politikreds og andre steder i landet.

- Vi har modtaget 10-15 henvendelser fra borgere, der har været bekymrede over bål. Vi tænker, det hænger sammen med det afbrændingsforbud, der har været. Borgerne er blevet mere opmærksomme, siger vagtchef Allan Riis.

I Østjylland blev politiet kaldt ud til to bål, men da betjentene kom frem, var der ingen til stede, som kunne sigtes.

Fyns Politi kørte også ud til to bål, hvoraf det ene tilsyneladende var et resultat af drengestreger, mens det andet var tændt i uvidenhed om, at der ikke måtte tændes bål udenfor. Heller ikke her blev nogen sigtet.

I Glostrup måtte politiet fortælle en mand, at han skulle stoppe med at brænde haveaffald af. Og endelig antændte et sankthansbål noget halm i Holbæk.

Der er ikke forbud mod afbrænding i Holbæk, men måske vil der blive rejst en sigtelse for overtrædelse af beredskabsloven, fordi det pågældende bål ikke var under kontrol, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

