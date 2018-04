Politiet rydder jointfabrik på Christiania

København. Onsdag rykkede politiet endnu en gang ud til Christiania i en aktion mod den organiserede hashhandel på fristaden.

Denne gang var målet en jointfabrik, der var indrettet i en bunker i volden bag Genbrugshallen.

Her fandt betjentene 1875 almindelige og 291 store joints, der tilsammen indeholdt godt 2,5 kilo hash. Desuden fandt man godt 2,7 kilo cannabisprodukter og 1,3 kilo tobak til at blande dem op med.

Men i jointfabrikken lå også låg til både store og små jointrør, der ifølge politiet skulle bruges til produktion af yderligere 35.470 joints med i alt 57,5 kilo hash.

- Vi er bekendt med, at der stadig foregår en omfangsrig handel med hash på Christiania, og vi fortsætter vores indsats mod den organiserede hashhandel, siger vicepolitiinspektør Lars-Ole Karlsen, der er leder af Operativ Special Afdeling

I forbindelse med aktionen blev tre mænd anholdt, og de blev torsdag fremstillet i grundlovsforhør i Dommervagten i København.

En 26-årig mand erkendte, at han har fremstillet joints, men nægtede at det skulle være så mange, som politiet mener, ligesom han afviste, at de to andre skulle have deltaget.

De to andre nægtede sig skyldige og ville i øvrigt ikke udtale sig.

Den 26-årige og en 23-årig mand blev varetægtsfængslet i 13 dage, mens en 21-årig mand blev løsladt af dommeren. Anklageren kærede løsladelsen til Østre Landsret.

/ritzau/