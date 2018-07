Politiet rejser markant flere sigtelser mod asylansøgere for seksualforbrydelser

Befamlinger, andre blufærdighedskrænkelser og sågar voldtægt. De seneste år har politiet rejst markant flere sigtelser mod asylansøgere for seksualforbrydelser end tidligere.

Ifølge en opgørelse fra Rigspolitiet blev 22 asylansøgere sigtet for en seksualforbrydelse i 2014. Det tal var sidste år steget til 137.

Nationalt Efterforskningscenter (NEC) under Rigspolitiet peger blandt andet på, at en øget tilgang af asylansøgere i Danmark i samme årrække »kan være årsag til, at antallet af sigtelser mod denne gruppe også er øget«.

Sigtelser mod asylansøgere Rigspolitiet har givet Berlingske indsigt i antallet af sigtelser siden 2007 mod asylansøgere fordelt på kriminalitetstype. Den mest udbredte kriminalitetsform i gruppen er butikstyveri, som 36 procent af sigtelserne sidste år handlede om.

Opgørelsen fra Rigspolitiet viser på samme tid en markant stigning i antallet af sigtelser mod asylansøgere for sædelighedsforbrydelser.

Betegnelsen »sædelighedsforbrydelse« dækker over alt fra blufærdighedskrænkelser til bl.a. voldtægt, rufferi og blodskam.

En sigtelse er udtryk for, at politiet mistænker en person for en forbrydelse. Hvis anklagemyndigheden mener at kunne bevise mistanken, bliver der rejst en tiltale, og sagen skal for retten. Rigspolitiets opgørelse viser ikke, hvor mange sager mod asylansøgere der er endt i retten.

Samlet set tegner asylansøgere sig for under to procent af det samlede antal sigtelser for overtrædelse af straffeloven i Danmark. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Det samlede antal sigtelser mod asylansøgere er dog ikke steget tilsvarende de seneste år med øget tilstrømning, som Berlingske tidligere har beskrevet.

Derudover tegner »enkelte asylansøgere fra forskellige lande« sig for flere sigtelser om seksualforbrydelser, oplyser NEC.

Én asylansøgere blev i 2017 sigtet 25 gange for blufærdighedskrænkelse. En anden blev sigtet i 14 sager om seksualforbrydelser, herunder 12 om blufærdighedskrænkelser, en om voldtægt og en sag om »andet seksuelt forhold ved udnyttelse af hjælpeløs tilstand«.

»I 2016, hvor der var 108 sigtelser, er der én asylansøger, der alene tegner sig for syv sigtelser, som omfatter sager vedrørende blufærdighedskrænkelser, og én anden asylansøger, der tegner sig for seks sigtelser, som også omfatter sager vedrørende blufærdighedskrænkelser,« lyder det videre fra NEC.

Sigtelser mod asylansøgere for seksualforbrydelser



Det fremgår ikke af opgørelsen fra Rigspolitiet, hvor mange af sigtelserne der er endt med en retssag. Bag tallene gemmer sig dermed både mistanker, der aldrig nåede i retten – som sagen fra Langeland, hvor politiet i marts 2017 frafaldt sigtelser mod en gruppe asyldrenge for blufærdighedskrænkelse og voldtægt under en festival.

Der gemmer sig også sager, der er endt med fængselsdomme, som da en 25-årig asylansøger sidste år blev idømt tre et halvt års fængsel og udvisning for bestandig for at voldtage en 19-årig kvinde i en skolegård en julinat i 2016. Kvinden fik med råb om hjælp tilkaldt først to andre asylansøgere og siden politiet.

I første halvdel af 2018 er 49 asylansøgere blevet sigtet i sager om seksualforbrydelser.

Eksplosiv stigning i seksualforbrydelser

Det er dog ikke kun for asylansøgere, at antallet af sigtelser for seksualforbrydelser er røget i vejret. Generelt er antallet steget eksplosivt.

I 2014 rejste politiet 2.169 sigtelser for seksualforbrydelser – flere mod de samme personer – og tallet var ifølge Rigspolitiet steget til 3.981 i 2017.

Her vurderer NEC, at det har »medvirket til et øget antal anmeldelser siden 1. kvartal 2016«, at politiet efter kritik har ændret registreringspraksis i sædelighedssager.

NEC vurderer også, »at kampagnen »Anmeld voldtægt. Vi hjælper dig« fra slutningen af 2017 kan have medvirket til et øget antal anmeldelser«.

Derudover har en række enkeltsager om fjernmisbrug af børn i tredjeverdenslande, hvor gerningsmænd bestiller overgreb mod børn, fået antallet af sigtelser til at skyde i vejret de seneste år. I disse sager tegner enkeltpersoner sig ifølge Rigspolitiet for flere hundrede sigtelser.