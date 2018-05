Politiet løslader 65-årig i sag om påstået voldtægt af pige

Aalborg. En 65-årig mand er søndag blevet løsladt af politiet i en sag, hvor han er anmeldt for at have voldtaget en pige på 17 år i Nørresundby.

Der er ikke grundlag for at kræve den anholdte varetægtsfængslet, vurderer Nordjyllands Politi. Dermed er der ikke behov for et grundlovsforhør i Retten i Aalborg.

Konklusionen er nået på baggrund af yderligere efterforskning af sagen, forklarer politiet i en pressemeddelelse. Blandt andet er pigen blevet afhørt igen.

Det var lørdag formiddag, at pigen anmeldte, at hun var blevet voldtaget under en sammenkomst i en lejlighed i Nørresundby. Sidst på eftermiddagen rykkede betjente ud for at anholde og sigte den 65-årige.

Manden nægter sig skyldig, men de nærmere omstændigheder i sagen kendes ikke. Efter løsladelsen har politiet ikke yderligere kommentarer, lyder det fra vagtchef Henrik Beck.

/ritzau/