Politiet i stor bandeaktion: 12 anholdt i sager om drabsforsøg

12 personer med tilknytning til flere forskellige bander er torsdag blevet anholdt i en stor koordineret aktion.

De 12 personer sættes i forbindelse med fem forskellige sager, der alle vedrører drabsforsøg.

De anholdte har tilknytning til grupperingerne Bandidos, Brothas, Gremium og Asgardians 89. Sidstnævnte er en støttegruppe til rockerklubben Hells Angels, og har eksisteret i Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds i over et år.

»Jeg vil ikke gå ind i, hvad der har været af konflikter mellem de grupper, blot understrege at der er tale om flere forskellige konflikter,« siger Kim Kliver, politiinspektør ved Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds, til Berlingske.

Fem forskellige sager

Den første af de fem sager om drabsforsøg, der torsdag blev foretaget anholdelse i, går tilbage til efteråret 2017.

Den første sag vedrører en skudepisode på Torvet i Faxe, hvor der 9. november blev skudt ind i en kiosk.

Sag nummer to involverer to skudepisoder 16. og 18. april i år, hvor der blev skudt mod et rockermedlems bolig ved Kirsebærplantagen og Rønnebærvej i Vordingborg.

Et par dage senere - 20. april - blev der skudt ud for en tatovørforretning i Næstved. Det er sag nummer tre i politiets efterforskning.

De seneste to drabsforsøg var for en måned siden. Først på Stationsvej i Stenlille, hvor der 28. maj blev skudt mod en mand med rocker- og banderelationer.

Og den seneste sag, sag nummer fem, er fra 1. juni og handler om et drabsforsøg med en kniv på Byskovvej i Slagelse.

Her blev der ifølge politiet også sat ild til en bygning og udøvet vold i forbindelse med en trussels- og afpresningssag.

En koordineret indsats

Adspurgt om, hvorfor anholdelserne i de fem sager kommer samtidig, når de ikke umiddelbart kobles sammen af politiet, svarer Kim Kliver:

»Vi har haft en omfattende efterforskning i alle sagerne og er nu nået derhen, hvor vi mener, at vi har et godt grundlag for at foretage anholdelserne. Samtidig er der selvfølgelig en synergi, som vi lige så godt kan udnytte ved at foretage anholdelserne samtidig,« siger han.

Indsatsen er foregået på Sjælland, Lolland og Falster, og derfor har Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds samarbejdet med Nordsjællands Politi, Københavns Politi og Københavns Vestegns Politi, foruden den særlige efterforskningsenhed Særligt Efterforskningscenter Øst.