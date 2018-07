Politiet har fået »små ti nye henvendelser« i sag om drab på 16-årig: Et interessant spor peger mod Sverige

Politiet har fået »små ti nye henvendelser« i sagen om drabet på 16-årige Servet Abdija, der 16. oktober sidste år blev brutalt likvideret foran opgangen til sit hjem på Nørrebro.

Henvendelserne er kommet efter, at Københavns Politi tirsdag offentliggjorde billeder af de to gerningsvåben samt beskrivelser af tre unge mænd, som er mistænkt for at stå bag.

»Men desværre er der ingen af henvendelserne, der giver det afgørende gennembrud,« siger efterforskningsleder Hans Erik Raben.

Politiet er lige nu særligt optaget af, hvem der har købt våbnene, om de har været efterspurgt i Danmark i løbet af det seneste års tid, og hvordan og hvornår de er kommet til landet.

Der er noget i vores efterforskning, der peger i retning af Sverige. Hans Erik Raben, efterforskningsleder

Foreløbigt fører et interessant spor, som politiet er ved at undersøge, mod vores naboland.

»Der er noget i vores efterforskning, der peger i retning af Sverige. Hvad det konkret er, kan jeg ikke komme ind på,« siger Hans Erik Raben, der heller ikke ønsker at uddybe, hvorvidt Københavns Politi samarbejder med politiet i Sverige om sagen. Han siger dog, at man i tidligere sager har set eksempler på, at våben er kommet til Danmark via Sverige.

Det ene våben – en halvautomatisk pistol - stammer fra Balkan, mens det andet er en amerikansk revolver. Det er begge ældre våben – pistolen er 30 år gammel, mens revolveren er endnu ældre.

Københavns Politi har sendt forespørgsler ud internationalt i håbet om, at oplysninger om salg eller brug af våbnene i andre lande kan lede politiet på sporet af gerningsmændene bag likvideringen af Servet Abdija. Det har dog ikke givet noget.

Nye oplysninger om drabet på den 16-årige Servet Abdija fra Ragnhildgade #politidk https://t.co/iXFREPNBBl pic.twitter.com/ITCDiAFa3w — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) 3. juli 2018

Motivet bag endnu ukendt

Servet Abdija blev dræbt foran opgangen til sit hjem på Nørrebro om aftenen 16. oktober sidste år. Allerede få dage efter meldte politiet ud, at intet tydede på, at drabet havde relation til den bandekrig, der verserede på Nørrebro og i Københavns Nordvestkvarter på daværende tidspunkt. Den vurdering holder man fast i.

Vi skal have opklaret den her sag, hvor der er tale om en 16-årig dreng, der bliver likvideret og hvor alt tyder på, man er gået målrettet efter ham Hans Erik Raben, efterforskningsleder

Politiet er dog ikke kommet tættere på, hvad motivet bag drabet i stedet kunne være. Der har siden floreret adskillige rygter, Københavns Politi er bekendt med og har efterforsket flere, men man mangler fortsat et egentligt motiv.

Flere gange har man opfordret venner og bekendte til Servet Abdija til at henvende sig, men heller ikke her er man kommet afgørende tættere på gerningsmændene eller deres motiv.

»Der må være nogle mennesker som ved noget, nogle kammerater, som han har betroet sig til,« siger efterforskningslederen.

Han ønsker ikke at gå ind i, hvad de næste skridt i efterforskningen for politiet bliver, men siger:

»Vi efterforsker stadig på fuld tryk. Vi skal have opklaret den her sag, hvor der er tale om en 16-årig dreng, der bliver likvideret og hvor alt tyder på, man er gået målrettet efter ham.«

»Men det er også en vanskelig sag, og derfor er vi nødt til at holde kortene tæt til kroppen,« siger Hans Erik Raben.

Københavns Politi hører fortsat gerne fra vidner, der kan henvende sig på 114.