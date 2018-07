Politiet: Godt vejr skaber flere problemer i Nordhavnen

Københavns Politi kæder det gode sommervejr sammen med problemerne ude i Københavns Nordhavn, hvor unge ifølge frustrerede beboere på daglig basis fester og hører musik til den lyse morgen.

»Der har jo, som I også skriver, været en del problemer derude i sommer, og i takt med det gode vejr kan der have kommet flere anmeldelser om musik til ulempe. Så hvis der blandt beboerne er en opfattelse af, at der bliver spillet mere musik, og der er mere larm om natten, så hænger det sammen med, at der er flere mennesker udendørs, når vejret er godt,« siger Kenneth Toft, der er politikommissær ved Københavns Politi.

Problemerne, som Kenneth Toft refererer til, kunne B.T. fortælle om tirsdag, hvor kilder med bopæl i Nordhavnen, som primært består af nyetablerede luksuslejligheder ud til Københavns havn, fortæller, hvordan unge mennesker på daglig basis bader fra moler, man ikke må bade fra, larmer, hører høj musik til langt ud på natten, tisser i folks forhaver og efterlader kanalen fyldt med skrald.

På grund af feriebemanding hos Københavns Politi er det ikke muligt at trække data på, hvor mange anmeldelser politiet helt præcis har fået om larm og det, der i politisprog kaldes »musik til ulempe«, ude i Nordhavnen denne sommer. Dog understreger Kenneth Toft, at politiet ikke - selvom anmeldelserne i år måtte være flere - har særligt fokus på Nordhavnskvarteret.

»Vi patruljerer alle steder i København, men har ikke yderligere fokus på Nordhavnen. Men når vi får henvendelser om larm og musik derude, så kører vi derud i det omfang, det er muligt, siger politikommissæren. Udover almindelige patruljevogne patruljerer også den maritime indsats i Nordhavnen.

Godt vejr lig med flere anmeldelser

For at undersøge om det gode vejr, som Kenneth Toft kæder sammen med antallet af problemer, har B.T. anmodet landets 12 politikredse om tal på anmeldelser af »musik til ulempe« i maj, juni og juli i både 2017 og 2018. Kun tre kredse har svaret, Midt- og Vestjyllands, Østjyllands og Fyns Politi, men tallene indikerer ret tydeligt, at der i år sammenlignet med sidste år er anmeldt markant flere klager af karakteren »musik til ulempe«.

I 2017, hvor der kun var ni sommerdage, fik de tre politikredse sammenlagt 407 anmeldelser. I 2018, hvor tallene fra juli kun strækker sig til den 20. i måneden, har politiet allerede fået 704 anmeldelser.

Politiet kan ikke gøre det store

En af de beboere i Nordhavnen, der lige nu er frustreret over de problemer, det gode sommervejr fører med sig, er Mia 44-årige Mia Eton-McKinsey. Hun fortæller til B.T., hvordan hun gennem hele sommeren - hver nat - har haft mellem 10-30 festende unge ude foran sine vinduer.

Hun understreger, at hun glad for, at politiet patruljerer i området, men fortæller samtidig, at det ikke nytter det store:

»Jeg føler virkelig, at politiet gerne vil hjælpe, men bare ikke har tid til det. Og når de er her, beder de også folk om at dæmpe sig, og de formår også at stoppe festen. Problemet er bare, at den fortsætter 10 min., efter de er væk igen,« siger Mia Eton-McKinsey.