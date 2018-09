Politiet forbyder Loyal To Familia

Loyal To Familia (LTF) er så kriminel og voldelig, at politiet nedlægger et foreløbigt forbud.

Det er gældende, indtil sagen om en eventuel endelige opløsning skal for retten, oplyser Københavns Politi.

I praksis betyder det, at det nu ikke længere er tilladt at bære eller anvende bandens kendetegn i det offentlige rum eller på anden måde at videreføre gruppens forehavende.

Man vil derfor kunne blive anholdt og sigtet for at bære synlige LTF-kendetegn på eksempelvis trøjer og kasketter.

»Forbuddet vil blive håndhævet meget kontant og med en klar linje over hele landet,« siger Michael Kjeldgaard, politiinspektør i Rigspolitiets Nationale Efterforsknings Center (NEC).

Ifølge justitsminister Søren Pape Poulsen (K) er det foreløbige forbud et skridt i den rigtige retning.

»Det er danmarkshistorie, at LTF fra og med i dag er forbudt, siger ministeren i en skriftlig kommentar.«

Dermed henviser han til, at Rigsadvokaten fire gange tidligere har opgivet at få en forening eller en klub forbudt med henvisning til, at den er voldelig eller opfordrer til vold.

Men med LTF har Rigsadvokaten vurderet, at man vil være i stand til at bevise, at gruppen er en forening med et ulovligt formål. Derfor er sagen på vej i retten, men allerede nu er gruppen altså forbudt.

Det er endnu uvist, hvornår domstolene indleder sagen. Men gruppens advokat, Michael Juul Eriksen, vurderer, at det kommer til at tage "årevis" at føre sagen, da den formentlig skal hele vejen til landets øverste retsinstans, Højesteret.

Ifølge lektor i jura ved Syddansk Universitet Frederik Waage er der ikke noget overraskende i det foreløbige forbud.

»Det er en naturlig forlængelse af, at man ønsker at få opløst Loyal To Familia.«

Han mener, at forbuddet kan få effekt, da det muliggør en større præventiv indsats fra politiets side. Også hvis banden skifter navn:

»I den nye lov kan man gribe ind, hvis de begynder at optræde under andre kendetegn eller i øvrigt stadig samles, uanset om de kalder sig Loyal To Familia eller ej,« siger Frederik Waage.

/ritzau/