Politiet er på bar bund: »Intet er mere destabiliserende end biler, der brænder«

Natten til søndag skete det igen.

Minimum fem biler blev brændt af på Nørrebro, i Nordvest og i Hellerup. Gennem sommeren er det sket i et sådant omfang, at mange små bål efterhånden står tilbage på ens indre kort over Storkøbenhavn. Men hvad foregår der?

Det er ikke til at sige endnu, lyder det korte svar fra myndighederne.

De bekræfter, at de – unge brune mænd fra boligområder, der har fået stemplet ghetto – er moralsk utilregnelige og potentielt kriminelle. Aydin Soei, sociolog

Hos SSP København, der forebygger kriminalitet blandt kommunens børn og unge, forklarer sekretariatsleder Tommy Laursen, at alle kræfter arbejder på at dæmme op for problemet.

»Vi tager alle bilafbrændinger meget alvorligt. Det gør alle myndigheder. For intet er mere destabiliserende end biler, der brænder,« siger Tommy Laursen.

Han vurderer, at gerningsmændene ikke færdes i det, han kalder »normalt klubliv«. Derfor opsøger hans medarbejdere nu unge, som hænger ud på f.eks. bænke, i gårde og i de 18+-centre, der er kommunens tilbud til kriminalitets- og bandetruede unge i alderen 18-25.

»Vi har øjne og ører ude, men har ikke fået noget entydigt billede af noget som helst. Vi har faktisk brugt rigtigt meget tid den sidste uge med ekstraordinær aktivitet på gadeplan og ekstraordinære åbningstider i vores 18+-centre.«

Københavns Politi ville mandag ikke kommentere den seneste bølge af bilafbrændinger med den begrundelse, at der ikke er noget nyt. I stedet henviste politiet til søndagens udtalelser fra ledende politiinspektør og chef for beredskabet, Peter Dahl:

»Vi ved ikke noget endnu, derfor kigger vi meget bredt,« sagde Peter Dahl til Ritzau og forklarede, at politiet er massivt til stede i de områder, hvor det er aktuelt.

Bilbrande i hovedstadsområdet 13. maj: En påsat bilbrand spreder sig til fem andre biler. 23. maj: En bil antændes i Bagsværd, men spreder sig til otte andre biler. 26. juni: 13 biler antændt i Ishøj. 2. august: Tre biler bliver sat i brand på Nørrebro. 20-årig mand fra Hvidovre bliver anholdt og sigtet for brandstiftelse. 4. august: Fire bilbrande på Nørrebro. Tre af dem er bekræftet påsatte. 16. august: To biler brænder i Nordvest. Politiet har ikke oplyst, om brandene var påsatte. 26. august: Seks biler bliver antændt på Nørrebro, i Nordvest og i Hellerup. Kilder: TV 2 Lorry, Ritzau Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Det store paradoks

Sociolog Aydin Soei er aktuel med bogen »Omar – og de andre« om kriminalitet blandt unge mænd med ikke-vestlig baggrund, deres oplevelse af »modborgerskab« og ikke mindst fænomenet med afbrænding af biler. Hans forklaring på denne omgangs afbrændinger er bl.a. den voksende mediedækning.

»Derfor er politiet typisk meget sparsom med informationer. De ved, at mediedækning i sig selv kan gøre, at flere efterligner og starter brande selv,« siger Aydin Soei.

Aydin Soei kan ikke vide med sikkerhed, hvad årsagen til afbrændingerne i denne omgang er, men forklarer, at det formentligt er de unges følelse af at være andenrangsborgere. I mange tilfælde er det konfrontationer med politiet, der bliver et symbol på denne følelse, som starter ilden, forklarer sociologen. Det var blandt andet det, der i februar 2008 begyndte på Nørrebro, spredte sig fra boligområde til boligområde i hele landet og endte med det, der blev kaldt danmarkshistoriens værste indvandreroptøjer.

Det forløb udgør ifølge Aydin Soei et skæringspunkt i dansk ghettohistorie, hvor grænsen for drengestreger blev rykket: Før var det vildt for 13-14-15-årige drenge at smadre en rude. Bagefter var det mindre ualmindeligt at sætte ild på en skraldespand eller en container. Han er dog sikker på, at gerningsmændene bag de aktuelle bilafbrændinger er ældre.

»Det store paradoks ved afbrændinger og optøjer i Danmark og resten af Europa er, at hver gang bekræfter de unge de samme antagelser om deres boligområder, som de føler sig frustrerede over,« siger Aydin Soei og fortsætter:

»De bekræfter, at de – unge brune mænd fra boligområder, der har fået stemplet ghetto – er moralsk utilregnelige og potentielt kriminelle.«