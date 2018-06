Politiet efterlyser farlig mand i Aarhus

Aarhus. Østjyllands Politi efterlyser natten til tirsdag 53-årige Jimmie Krogsgaard Nielsen, der er stukket af fra et psykiatrisk hospital i Risskov, Aarhus.

- Han vurderes som psykotisk og farlig for både sig selv og sine omgivelser. Vi opfordrer derfor til ikke at tage kontakt til ham, men i stedet kontakte os, siger politiets vagtchef Per Bennekov.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger skulle det være lykkedes manden at stikke af, selv om han havde en vagt fra hospitalet til at holde øje med sig.

Jimmie Krogsgaard Nielsen er 190 centimeter høj og kraftig af bygning. Han har kort, gråt hår og var iført en grå trøje og shorts, da han forlod hospitalet.

Politiet beder offentligheden om hjælp til at finde manden.

- Vi har ingen idé om, hvor han er. Vi har fået flere henvendelser, som vi har efterprøvet, men indtil videre har det ikke givet pote, forklarer vagtchefen.

Den 53-årige mand er ikke mistænkt for at have begået noget kriminelt.

/ritzau/