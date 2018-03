Politiet efterforsker brud på tavshedspligt i forbindelse med prins Henriks død

Københavns Politi undersøger, om der har været brud på tavshedspligten hos en eller flere medarbejdere på Rigshospitalet i forbindelse med prins Henriks indlæggelse kort inden prinsens død.

Det bekræfter politiet over for Ekstra Bladet.

Sagen drejer sig om journalist og royal ekspert Trine Villemann. Kort efter Kongehuset 9. februar var gået ud med en pressemeddelelse om, at prins Henriks situation var 'alvorligt forværret', og at kronprins Frederik derfor afbrød sit ophold i Sydkorea i forbindelse med Vinter OL, kunne Trine Villemann direkte i æteren hos Radio 24/Syv fortælle, at en kilde på Rigshospitalet havde fortalt hende, at prins Henriks situation ikke kun var forværret, men at prinsen rent faktisk lå for døden.

Og det er det brud på tavshedspligten, som Københavns Politi nu undersøger nærmere.

Til Ekstra Bladet siger en pressetalsperson hos Københavns Politi:

» Vi kan bekræfte, at Trine Villemann har været inde hos os og skrive under på sin forklaring. Hun er blevet afhørt telefonisk. Hun er vidne i sagen og er ikke sigtet. Det er korrekt, at der pågår en efterforskning i den forbindelse. Det vil vi gerne bekræfte, men ud over det, vil jeg ikke sige så meget mere,« siger talspersonen, der bekræfter, at sagen drejer sig om brud på tavshedspligten på Rigshospitalet.

På sin Facebook-profil skrev Trine Villemann 9. marts om politiets ønske om at snakke med hende:

'Kl 10 i dag skal jeg møde op hos politiet. Som nogen måske husker er der en efterforskning i gang for at finde en af mine kilder. "Nogen" har anmeldt noget - mere kan jeg på nuværende tidspunkt ikke få at vide. Jeg vil naturligvids under ingen omstændigheder røbe min kilde og her i familien ser vi generelt ret stramt på det der med at forsøge at intimidere mennesker til at holde kæft,' lød det.

Efter journalisten havde været på besøg hos politiet skrev hun en længere opdatering, hvor man blandt andet kan læse:

'OPDATERING: Nu har jeg været hos politiet. Det er såmænd en politikommissær (altså en ret højtstående politibetjent), der står for efterforskningen af denne sag. Jeg er ikke sigtet i sagen, men vidne. Derfor kan jeg f.eks. heller ikke få at vide, hvem der har indgivet en såkaldt "åben anmeldelse" mod Rigshospitalet for brud på tavshedspligten, men man har jo lov at gætte.'

Trine Villemann skriver videre, at hun ikke kunne finde på at navngive sin kilde på Rigshospitalet. Og samtidig slår hun fast, at hun er 'forbløffet' over, at politiet bruger store mængder ressourcer på at undersøge sagen.