Politiet bekræfter: Tre unge mænd ramt af skud i Husum

Tre unge mænd på henholdsvis 19, 21 og 22 år er onsdag aften blevet ramt af skud i Gadelandet i Husum. Deres tilstand er ikke kritisk.

Det bekræfter vagtchef i Københavns Politi Henrik Sveistrup over for Ekstra Bladet.

»Tre personer er blevet ramt. De er ikke i kritisk tilstand,« siger vagtchefen til avisen.

Han kan ikke oplyse, hvor de tre personer er ramt henne, men de skulle angiveligt selv være kommet på hospitalet.

Politiet modtog anmeldelsen om skudepisoden klokken 21.39. Københavns Vestegns Politi sendte betjente til Herlev Hospital, dels for at tjekke for eventuelle skudofre, men også for at opretholde sikkerheden i området, oplyser vagtchef Brian Holm til Ritzau.

Efterforskningslederen kan endnu ikke oplyse, hvordan skyderiet fandt sted, eller hvad motivet er.

»Vi har et billede af, hvad der er sket, men ikke noget konkret. Men vi har ingen oplysninger om, at de ramte er kendt fra bandemiljøet,« siger efterforskningsleder ved Københavns Politi, Kenneth Jensen, til BT.

Ifølge politiet er det for tidligt at konkludere, om onsdagens skyderi er hænger sammen med skudepisoden tirsdag, hvor en mand blev skudt på Amagerfælledvej i København og få timer senere døde af sine kvæstelser.

»Det er alt for tidligt at sige noget om. Vi har ingen anholdte i nogen af de to sager, og vi har alle muligheder åbne,« siger vagtchef Henrik Svejstrup til BT.

Den 36-årige mand, som blev skudt på Amagerfælledvej tirsdag, blev angiveligt jagtet to mænd, som affyrede hvert sit våben mod ham.

På Facebook beretter et vidne, at mændene affyrede deres våben »adskillige gange«. Offeret løb og tryglede for sit liv, inden han faldt om.

Manden var ifølge Ekstra Bladets oplysninger et 36-årigt ledende medlem af rygmærkeklubben Gremium.

Gremium, som den dræbte 36-årige angiveligt havde en ledende rolle i, har tidligere været i konflikt med grupperingen Black Jackets. Den konflikt menes ifølge avisen at ligge bag et skyderi på Peter Bangs Vej på Frederiksberg, som i 2016 kostede Omid Mawlod livet.

Black Jackets udsprang af Nørrebro-grupperingen Brothas, som siden har taget Brothas-navnet til sig igen.

De pårørende i både tirsdagens og ondsagens skudepisoder er underrettet.