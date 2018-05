Politiet beder nysgerrige blive væk fra hedebrand

Der er søndag morgen fortsat gang i slukningsarbejdet efter en naturbrand i Randbøl Hede, som ligger mellem Vejle og Billund.

Politiet beder nysgerrige borgere holde sig væk fra området, da det kan forhindre brandvæsnets arbejde, fortæller Jørn Bystrup, der er vagtchef ved Sydøstjyllands Politi.

»Folk, som ikke bor i området, må gerne holde sig væk, for de er kun en hindring for de brandbiler, som arbejder i området. Det besværliggør arbejdet for dem, at de skal igennem nysgerrige folkemængder«, siger han.

Branden opstod fredag eftermiddag. Ilden kom under kontrol lørdag under, men søndag morgen er der fortsat »mindre brande« i området.

»Vi forventer, at efterslukningen vil pågå mange dage endnu. Vi er fortsat til stede med politi- og brandfolk derude,« siger Jørn Bystrup.

Der har været brug for et kæmpe mandskab for at slukke branden. Fredag blev det oplyst, at omkring 100 brandfolk var sat på opgaven.

Lørdag fik brandfolk også hjælp af en helikopter fra Forsvaret, som hjalp med at spotte de steder, hvor flammerne blusser op.

