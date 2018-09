Politiet anholder fire for at holde liv i ulovlig bande

Fire unge mænd sigtes af politiet for at ville videreføre Loyal To Familia, som er ulovlig. De var forsamlet ved Nivå Centret torsdag aften, oplyser politiet.

Efter anholdelsen har de fire ikke ønsket at sige noget til politiet, lyder det fra Nordsjællands Politi fredag formiddag.

Politiet bruger en sjældent brugt bestemmelse i straffeloven. Den handler om den, der »deltager i videreførelsen af en forening, efter den foreløbig er forbudt af regeringen eller opløst ved dom«.

Strafferammen er fængsel op til to år.

Rigsadvokaten har for nylig besluttet at erklære Loyal To Familia ulovlig. Det skyldes, at gruppen forbindes til meget alvorlig kriminalitet.

Senere skal dommere i Københavns Byret afgøre, om der er grundlag for at opløse gruppen. Retten skal også tage stilling til, om Loyal To Familia overhovedet er en forening i grundlovens forstand.

MERE FØLGER...

/ritzau/