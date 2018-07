Politiet anholder 32-årig mand mistænkt for at krænke seks piger i København

Nationalt

Politi anholder 32-årig for krænkelser mod børn i København

Københavns Politi anholdt sent onsdag eftermiddag en 32-årig mand, der mistænkes for seks forhold om blufærdighedskrænkelser i København og på Frederiksberg. Alle seks forhold fandt sted i løbet af onsdag.

- Der er tale om en mand, der har kørt rundt på en lånecykel og har krænket piger helt ned til syv år, siger Kenneth Jensen, central efterforskningsleder ved Københavns Politi.

Også en 13-årig pige er blevet krænket, mens fire andre og lidt ældre piger også er blevet forulempet.

- Vi har i øjeblikket seks faktuelle forhold på ham, men jeg vil ikke afvise, at andre også kan være forulempet, siger Kenneth Jensen.

Gerningsmanden har blandt andet befølt pigerne i skridtet og på brysterne uden på deres tøj, tilføjer efterforskningslederen.

Københavns Politi opsporede til sidst den 32-årige mand i Frederiksberg Have sent onsdag eftermiddag.

- Han er nu anholdt og vil blive fremstillet i grundlovsforhør torsdag, hvor han vil blive sigtet for seks forhold, siger Kenneth Jensen.

Den 32-årige mistænkte er kendt af politiet for tilsvarende krænkelser, tilføjer efterforskningslederen.

Offer springer ud ad hotelvindue fra tredje sal under røveri

En ung mand måtte onsdag aften hoppe ud ad et vindue fra tredje sal, da to røvere pludselig indfandt sig på hans hotelværelse i København. Det fortæller central efterforskningsleder ved Københavns Politi Kenneth Jensen.

- Manden befinder sig på hotelværelset med en kvinde, som han har en aftale med, da der pludselig kommer to mænd ind på værelset og overfalder ham, siger Kenneth Jensen.

De to røvere tildelte manden nogle tæsk og stjal hans penge.

- Efter at han har fået nogle tæsk, vælger han at springe ud ad vinduet, siger efterforskningslederen.

Episoden udspillede sig sent onsdag aften på Hotel Østerport på Oslo Plads på Østerbro.

Københavns Politi modtog anmeldelsen omkring klokken 23.

Manden, der tog flugten ud ad vinduet, slap nogenlunde uskadt fra springet.

- Han har noget ondt i ryggen og i fødderne, og det er der jo ikke noget at sige til, siger Kenneth Jensen.

Københavns Politi undersøger nu de nærmere omstændigheder.

- Vi ved ikke, om parterne kendte hinanden i forvejen, men vi er i gang med at afhøre den forulempede, siger Kenneth Jensen.

Mand påtaler hærværk mod biler og bliver jagtet med kniv

Da en 42-årig mand sent onsdag aften gav to mænd en påtale for at lave hærværk på biler, der stod parkeret i Vestergade i Slagelse, reagerede mændene ved at jagte ham med en kniv. Det oplyser Sydsjællands Politi.

- Da manden giver dem en påtale, vælger de at jagte ham med en kniv og true ham på livet. Manden bliver dog ikke ramt, siger vagtchef Kent Edvardsen.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 23.41. Kort forinden - klokken 23.37 - modtog politiet en anden anmeldelse om et overfald ud for Bagervej 25 også i Slagelse. Det skulle vise sig at være de samme to mænd, der stod bag.

- De to mænd slår en 18-årig mand ned. Han tager efterfølgende på skadestuen, fordi han bløder fra hovedet, men han er ikke kommet slemt til skade, siger Kent Edvardsen.

De to mænd, der begge er fra lokalområdet, er blevet anholdt og har fået konfiskeret to slagvåben.

Politiet kender endnu ikke baggrunden for overfaldet.

Globalt

Læger: 8000 flygtninge fanget i lejr til 3000 på Lesbos

72 mennesker til et toilet og 84 mennesker til et bad. Daglige voldsepisoder og flere seksuelle overgreb.

Sådan skitserer Læger uden Grænser situationen i flygtningelejren i Moria på den græske ø Lesbos. Ifølge nødhjælpsorganisationen er 8000 mennesker i lejren presset sammen på et område med plads til 3000.

Det medfører ikke bare trængsel om de basale faciliteter som bad og toiletter, men også store problemer med at få behandlet de mange mennesker, der har psykiske lidelser som følge af krigstraumer.

Det fortæller sygeplejerske Mie Ravnemose, som har arbejdet på Læger uden Grænsers klinik lidt uden for lejren i næsten fem måneder. I den tid har hun kun oplevet, at der er kommet mange flere flygtninge til.

- Der er utroligt mange mennesker, som har psykiske og fysiske følgevirkninger af at bo så mange mennesker på så lidt plads. Jeg arbejder primært med børn, og jeg ser børn, der kommer igen og igen med de samme symptomer, siger hun.

Desuden oplever organisationen en eskalering af volden i lejren og seksuelle overgreb som følge af den tilspidsede situation.

- Mange har også oplevet traumer på vej herhen, og så oplever de at bo et sted, hvor der fortsat er kampe og utrygt.

- Hvis børnene ikke var traumatiseret på vej herned, så har vi haft flere, der bliver det af at se, hvad der foregår i lejren og af at leve i de forhold, der er i lejren, siger Mie Ravnemose.

I foråret blev flere asylansøgere i flygtningelejren såret i sammenstød med politiet under en protest, og cirka 200 kvinder og børn måtte evakueres til et nærliggende hospital.

Ved en anden episode i marts satte en 26-årig asylansøger ild til sig selv i lejren og fik mindre forbrændinger.

Dengang blev det beskrevet, at der boede omkring 5000 i lejren. Siden er der ifølge Læger uden Grænser altså kommet mange flere til.

Læger uden Grænser vil have de skrøbelige beboere flyttet ud af Moria-lejren og hen til et sikkert sted. Desuden kritiserer organisationen EU's aftale med Tyrkiet om at stoppe flygtningestrømmen.

Aftalen betyder, at enhver, der ankommer til græske øer, returneres til Tyrkiet, medmindre de kvalificerer sig til asyl. Dog kan proceduren være langvarig. Det betyder ifølge organisationen, at folk sidder fast i lejren.

- På et lavpraktisk niveau har de her mennesker behov for lægehjælp og psykologer. Og på et større niveau bliver man nødt til at åbne op, så de her mennesker ikke sidder fast på denne her ø, siger Mie Ravnemose.

Voldsomme skovbrande skaber politisk røre i Sverige

De mange skovbrande, der har hærget i Sverige den seneste tid, skaber nu politisk røre i landet.

Alliancen for Sverige, der består af fire centrum-højrepartier i oppositionen, kritiserer regeringens håndtering af brandene.

Centerpartiet, som er et af de fire partier i oppositionsalliancen, kræver, at Sveriges justitsminister og forsvarsminister indkaldes til et ekstraordinært møde i den svenske forsvarskomité.

Ifølge partiets forsvarsordfører, Daniel Bäckström, står hele alliancen sammen om kritikken.

- Sverige er i en krisesituation, det er meget bekymrende. Jeg har ikke oplevet særlig mange kommentarer fra regeringen, så det er på sin plads, at forsvarsudvalget mødes, især når vejrprognoserne fortsat viser høj varme, siger han.

Kristdemokraterna, som også er en del af alliancen, vil have slukningen af skovbrandene op til debat i rigsdagen.

- 70 procent af Sverige består af skove. Men vi har ikke vores eget brandfly, helikopterbehovet er akut, og der er ingen koordinering af statens helikoptere, siger Mikael Oscarsson fra Kristdemokraterna.

- Med den fortsatte varme kan de værste brande stadig ligge foran os. Spørgsmålet er så vigtigt, at det kræver en offentlig debat i rigsdagen, siger han.

Over 40 skovbrande hærger stadig i landet og giver fortsat anledning til nye evakueringer.

De svenske myndigheder har ikke haft ressourcerne til at klare brandslukningsarbejdet alene, hvorfor Sverige tirsdag måtte bede EU om hjælp.

22 danske brandmænd tager torsdag til Sverige for at hjælpe de svenske myndigheder med at bekæmpe de omfattende skovbrande.

De vil medbringe komplet slukningsudstyr, køretøjer, uniformer og øvrigt udstyr.

Derudover er både norske brandmænd og italienske brandfly trådt til for at hjælpe svenskerne med at komme flammerne til livs.

Demokraterne vil stævne Trumps tolk fra topmøde med Putin

Demokraterne i USA presser på for at få Kongressen til at stævne den tolk, som mandag bistod præsident Donald Trump under topmødet med Ruslands præsident, Vladimir Putin, i Helsinki, Finland. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

De to præsidenter holdt et to timer langt møde, hvor kun de og to tolke var til stede. Ifølge Demokraterne kan kvinden, der oversatte for Trump, samt de noter, hun tog undervejs, belyse, hvad der blev talt om på mødet.

- Vi ønsker, at tolken skal afgive forklaring. Vi vil se notaterne, siger senator Robert Menedez, der er medlem af Senatets komité for udenrigsanliggender, til MSNBC.

- Vi kommer til at bruge mange kræfter på at finde ud af, hvad der skete på det møde.

På et efterfølgende pressemøde mandag sagde Trump blandt andet, at han ikke kunne se nogen grund til at tro, at Rusland havde blandet sig i det amerikanske præsidentvalg i 2016.

Dermed modsagde han den amerikanske efterretningstjeneste, der har konkluderet, at Rusland forsøgte at påvirke valget.

Efter voldsom kritik trak Trump tirsdag i land med en forklaring om, at han havde glemt et "ikke", da han kom med den kontroversielle kommentar.

Flere fremtrædende demokrater og republikanere kritiserer i stærke vendinger præsidentens udtalelser såvel som den efterfølgende bortforklaring.

Ifølge senator for Demokraterne Jeanne Shaheen kan en høring gøre amerikanerne og politikerne klogere på, hvad der specifikt blev "diskuteret og besluttet på vegne af USA".

Formand for Senatets komité for udenrigsanliggender, republikaneren Bob Corker, siger, at han vil overveje forslaget. Han opfordrer dog til at slå koldt vand i blodet først.

Adspurgt hvorvidt, der findes en lydoptagelse af det to timer lange topmøde, svarer pressetalskvinde for Det Hvide Hus, Sarah Sanders, at hun "ikke er bekendt med nogen".

Trump kræver fængslet præst løsladt i Tyrkiet

En tyrkisk domstol besluttede onsdag, at en amerikansk præst, der er anklaget for at støtte et mislykket kupforsøg mod præsident Recep Tayyip Erdogan i 2016, skal forblive bag tremmer. Derudover er han tiltalt for at støtte kurdiske gruppe PKK.

Andrew Brunson er en kristen præst og har boet i Tyrkiet i mere end to årtier.

Brunson, der nægter alle anklager, kan se frem til en dom på op mod 35 års fængsel, hvis han bliver kendt skyldig.

Domstolens afgørelse onsdag har fået USA's præsident, Donald Trump, til tasterne.

På sit foretrukne medie, Twitter, opfordrer han præsident Erdogan til at "gøre noget for at befri denne fantastiske kristne ægtemand og far".

Præsidenten tilføjer, at Andrew Brunson har "været holdt som gidsel alt for længe".

A total disgrace that Turkey will not release a respected U.S. Pastor, Andrew Brunson, from prison. He has been held hostage far too long. @RT_Erdogan should do something to free this wonderful Christian husband & father. He has done nothing wrong, and his family needs him! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19. juli 2018

Under onsdagens retsmøde fik Andrew Brunson selv lov til at forholde sig til tiltalerne.

- Der er ingen konkrete beviser mod mig. Jesus' disciple led i hans navn, og nu er det min tur. Jeg er en uskyldig mand. Jeg afviser tiltalerne. Jeg ved, hvorfor jeg er her. Jeg er her for at lide i Jesus' navn, siger han.

I sidste måned vedtog det amerikanske senat en resolution, der forhindrer Tyrkiet i at købe amerikanske F-35-kampfly blandt andet på grund af fængslingen af Andrew Brunson.

