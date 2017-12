Politiet afslører nye detaljer i stenkast-sagen: Blandt over 1.500 nye henvendelser er en lille håndfuld meget interessante

Fyns Politi står over for et muligt gennembrud i sagen om de livsfarlige stenkast fra motorvejsbroer efter at have modtaget over 1.500 henvendelser fra borgere de seneste dage. Omkring 20 af henvendelserne har særlig stor interesse.