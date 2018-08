Politiet affyrer skud under biljagt i det centrale København

To betjente valgte natten til søndag at affyre skud mod en bil i det centrale København.

Bilen kørte hasarderet, og da føreren ikke indvilgede i at standse, trak politifolkene fra Københavns Politi deres våben.

»Køretøjet kører frem mod politiet, så der bliver affyret skud,« siger politikommissær Thomas Tarpgaard til DR Nyheder.

Episoden udspillede sig omkring klokken 04 i området omkring Kattesundet, som er en sidegade til Strøget. Ifølge politikommissæren følte kollegerne sig truet, ligesom også andre mennesker kan have været i fare.

»Der er ingen tvivl om, at de to kolleger tager deres våben frem, fordi de føler sig truet, og nu skal det her køretøj bringes til standsning,« siger politikommissæren til DR Nyheder.

»Det er lørdag nat i indre by, og det giver god mening at prøve at bringe et køretøj til standsning, som har kørt hasarderet i området,« siger han.

Det lykkedes dog ikke politiet at få fanget den eller de personer, som befandt sig i bilen.

»Det ene skud rammer et af dækkene, men bilen kører væk,« siger Thomas Tarpgaard.

Ifølge TV2 ønsker politiet ikke at afsløre, om flugtbilen efterfølgende er blevet fundet, eller om efterforskerne på anden vis er på sporet af mulige gerningsmænd.

/ritzau/